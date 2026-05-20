Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þróttar, var ánægður með viðbrögð sinna leikmanna eftir að Þróttur vann 4-1 sigur á Víkingi á Víkingsvelli í 5. umferð Bestu deildar kvenna.
Staðan var 1-1 í hálfleik en Þróttur tók yfir í síðari hálfleik og skoraði þrjú mörk eftir hlé.
„Það er mikið talað um hvað ég segi, og við þjálfararnir, í hálfleik. En við erum í nútímalýðræðisfélagi í þessu öllu saman og málin eru rædd í hálfleik,“ sagði Jóhann Kristinn eftir leik.
„Innlegg stelpnanna skiptir miklu. Þær leysa ótrúlega mikið sjálfar og mér finnst þetta verða betra með hverri vikunni, hvernig þær leysa vandamál innan liðsins og inni á vellinum sjálfar. Þær bíða ekki eftir öllu frá hliðarlínunni.“
Jóhann sagði að Þróttarliðið hefði farið yfir stöðuna í leikhléi og fundið lausnir á því sem betur mátti fara.
„Í hálfleik ræddum við málin, þær fundu lausnir á nokkrum hlutum og við komumst að fínni niðurstöðu með hvað við ætluðum að gera næst.“
Það skilaði sér vel eftir hlé þar sem Þróttur tók völdin og gekk frá leiknum.
„Mér fannst þær gera þetta frábærlega í seinni hálfleik líka og ég er bara ánægður með þær í þessu öllu saman.“
Þróttur gerði nokkrar breytingar í leiknum og Kayla Marie Rollins fór meidd af velli í fyrri hálfleik. Jóhann sagði að hún hefði fundið fyrir aftan í læri.
„Hún fékk aftan í. Hún er náttúrulega búin að hlaupa rosalega fyrir okkur í síðustu leikjum og laugardagurinn var þvílík keyrsla á móti Breiðabliki,“ sagði Jóhann.
Hann var ánægður með að hafa getað dreift álaginu á hópinn.
„Ég er gríðarlega ánægður með að hafa getað hvílt fyrirliðann á bekknum í dag. Það eru nokkrar sem fóru aðeins lengra heldur en við hefðum viljað, en við náðum að rúlla þessu vel.“
Jóhann segir breiddina í hópnum góða og að fleiri leikmenn séu að bíða eftir tækifærinu.
„Nýir leikmenn komu inn og við eigum ennþá leikmenn sem hafa ekki fengið að sjá grasið. Eins vel og mér líður með sigurinn fyrir okkar allra hönd, þá finn ég alltaf aðeins fyrir því líka að mig langar að hleypa öllum inn á völlinn.“
„Við erum með stóran hóp og maður vill alltaf sjá leikmenn sem eru að standa sig vel og eiga skilið að koma inn á völlinn. En þær eru þolinmóðar og frábærir karakterar.“
„Við náðum að rúlla þessu vel í dag. Þetta var gott og mjög ánægjulegt,“ sagði Jóhann Kristinn að lokum.