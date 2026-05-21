Englandsmeistaraklipping á Selfossi: „Dásamlegir tímar“ Aron Guðmundsson skrifar 21. maí 2026 09:28 Arsenal slagsíðan er mikil á Rakarastofu Björns og Kjartans. Hér má sjá fjölskylduna á stofunni. Björn Kjartansson föður Kjartans Björnssonar sem er fyrir miðju. Við hægri hlið Kjartans er bróðir hans Björn Daði og vinstri hlið hans er Mó M Kjartansson. Allt miklir Arsenalmenn. Vísir/Lýður Tuttugu og tveggja ára bið Arsenal eftir Englandsmeistaratitli í fótbolta er lokið titlinum væntanlega hvergi meira fangað heldur en á rakarastofu Björns og Kjartans þar sem að ræður ríkjum Kjartan Björnsson einn af stofnmeðlimum Arsenalklúbbsins á Íslandi. Það var því ekki annað í stöðunni heldur en að halda á Selfoss til þess að leita viðbragða hjá Kjartani sem hefur fylgt liði sínu í gegnum súrt og sætt, sem stuðningsmaður og sem formaður Arsenalklúbbsins í um tvo áratugi. Starfsmenn Rakarastofu Björns og Kjartans, sem hóf starfsemi árið 1948, voru nær allir klæddir í Arsenaltreyju við komu mina þangað. Afi Kjartans hóf rekstur rakarastofunnar á sínum tíma og hefur starfsemin haldist innan fjölskyldunnar síðan þá. Faðir Kjartans, Kjartan sjálfur og bróðir hans starfa meðal annars þar núna. Njóta af auðmýkt, ekki fantaskap „Þetta eru dásamlegir tímar sem við erum að lifa núna og eigum að njóta þess. Gera það af auðmýkt. Ekki af neinum fantaskap. Heldur auðmýkt og gleði,“ segir Kjartan degi eftir að Englandsmeistaratitillinn var í höfn eftir að Manchester City gerði jafntefli við Bournemouth. Svokallaðir sófameistarar en það kemur ekki að sök. Biðin eftir þeim stóra hefur verið löng „Þetta býður bara upp á að við getum notið þess miklu betur á sunnudaginn að horfa á okkar menn lyfta bikarnum í lokaumferðinni. Að vera komnir með þetta í hús. Klára þetta langþráða verkefni að verða meistarar. Það er staðreyndin.“ Undirritaður skellti sér í stólinn hjá Kjartani þar sem gott var að fara yfir Englandsmeistaratitil Arsenal. Þann fyrsta í tuttugu og tvö ár, þann fjórtánda í sögu félagsins.Vísir/Lýður Það hefur gengið á ýmsu hjá Arsenal á tímabilinu. Eftir þrjú tímabil í röð þar sem að niðurstaðan var annað sætið í ensku úrvalsdeildinni komst liðið í alvöru séns á titlinum í ár. Á tímabili leit út fyrir að Skyttunum væri að fatast flugið en verkefnið kláruðu þær þó með sóma. Ein harðasta Arsenalkona landsins lést í síðustu viku, hún Sigfríð á Akureyri. Ég tileinka henni þennan sigur. Kjartan Björnsson Lífið hefur ekki alltaf verið dans á rósum undir stjórn Mikel Arteta, stjóra Arsenal sem er fyrrverandi leikmaður félagsins en Kjartan hefur aldrei misst trúna á Spánverjanum. „Ég hef aldrei verið á þeim vagni, eins og sagt er nú til dags, að vilja láta reka hann. Arteta hefur tekist að skapa alvöru liðsheild. Fyrir tímabilið fékk hann mikla fjármuni til þess að fá inn nýja leikmenn. Ég held að enginn annar framkvæmdastjóri í sögu Arsenal hafi fengið viðlíka fjármuni til leikmannakaupa en hann valdi rétt.“ Stóru málin krufin í stólnum Eins og gefur að skilja eru stóru málin í fótboltanum oft rædd á Rakarastofu Björns og Kjartans þar sem að er mikil Arsenal slagsíða. „Við erum að rífast hér við Liverpool-, Manchester United- og Tottenham menn. Við rífumst nú ekki við Leedsara en það er mikið af þeim hérna líka. Við reynum að gera þetta af kurteisi. Það er mikil hefð hérna fyrir fótboltarifrildi. En við reynum alltaf að koma vel fram við okkar andstæðinga. Það er ekkert gaman að hinu. Sýna virðingu. Nú eigum við kannski einhverja virðingu skilið.“ Gætu bætt við stórum titli Arsenal á möguleika á að gera tímabilið sögulegt með sigri í úrslitaleik Meistaradeildarinnar gegn ríkjandi Evrópumeisturum PSG undir lok maí sem yrði þá í fyrsta sinn í sögunni sem Arsenal vinnur þá keppni. Einu sinni áður hefur Arsenal komist í úrslitaleikinn. Árið 2006 gegn Barcelona í París. Kjartan var á vellinum þá og sá sína menn upplifa súrt tap. Hann ætlar að vera heima í þetta skipti og horfa á leikinn með Arsenalfjölskyldunni á Íslandi. „Ég bara vona að guð gefi það að þetta verði sterkt áfram,“ segir Kjartan aðspurður hvort ekki séu öll teikn á lofti að nú sé bara upphafið á velgengni Arsenal næstu árin. „Ein harðasta Arsenalkona landsins lést í síðustu viku, hún Sigfríð á Akureyri. Ég tileinka henni þennan sigur. Sendi bæði samúðarkveðjur til fjölskyldunnar og baráttukveðju til allra Arsenal manna." 