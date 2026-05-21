Enski boltinn

Eng­lands­meistara­klipping á Sel­fossi: „Dá­sam­legir tímar“

Aron Guðmundsson skrifar
Arsenal slagsíðan er mikil á Rakarastofu Björns og Kjartans. Hér má sjá fjölskylduna á stofunni. Björn Kjartansson föður Kjartans Björnssonar sem er fyrir miðju. Við hægri hlið Kjartans er bróðir hans Björn Daði og vinstri hlið hans er Mó M Kjartansson. Allt miklir Arsenalmenn.
Arsenal slagsíðan er mikil á Rakarastofu Björns og Kjartans. Hér má sjá fjölskylduna á stofunni. Björn Kjartansson föður Kjartans Björnssonar sem er fyrir miðju. Við hægri hlið Kjartans er bróðir hans Björn Daði og vinstri hlið hans er Mó M Kjartansson. Allt miklir Arsenalmenn. Vísir/Lýður

Tuttugu og tveggja ára bið Arsenal eftir Eng­lands­meistara­titli í fót­bolta er lokið titlinum væntan­lega hvergi meira fangað heldur en á rakara­stofu Björns og Kjartans þar sem að ræður ríkjum Kjartan Björns­son einn af stofn­meðlimum Arsenalklúbbsins á Ís­landi.

Það var því ekki annað í stöðunni heldur en að halda á Sel­foss til þess að leita viðbragða hjá Kjartani sem hefur fylgt liði sínu í gegnum súrt og sætt, sem stuðnings­maður og sem for­maður Arsenalklúbbsins í um tvo ára­tugi.

Starfs­menn Rakara­stofu Björns og Kjartans, sem hóf starf­semi árið 1948, voru nær allir klæddir í Arsen­altreyju við komu mina þangað. Afi Kjartans hóf rekstur rakara­stofunnar á sínum tíma og hefur starf­semin haldist innan fjöl­skyldunnar síðan þá. Faðir Kjartans, Kjartan sjálfur og bróðir hans starfa meðal annars þar núna.

Njóta af auðmýkt, ekki fantaskap

„Þetta eru dá­sam­legir tímar sem við erum að lifa núna og eigum að njóta þess. Gera það af auðmýkt. Ekki af neinum fanta­skap. Heldur auðmýkt og gleði,“ segir Kjartan degi eftir að Eng­lands­meistara­titillinn var í höfn eftir að Manchester City gerði jafn­tefli við Bour­nemouth. Svo­kallaðir sófa­meistarar en það kemur ekki að sök. Biðin eftir þeim stóra hefur verið löng

„Þetta býður bara upp á að við getum notið þess miklu betur á sunnu­daginn að horfa á okkar menn lyfta bikarnum í loka­um­ferðinni. Að vera komnir með þetta í hús. Klára þetta langþráða verk­efni að verða meistarar. Það er stað­reyndin.“

Undirritaður skellti sér í stólinn hjá Kjartani þar sem gott var að fara yfir Englandsmeistaratitil Arsenal. Þann fyrsta í tuttugu og tvö ár, þann fjórtánda í sögu félagsins.Vísir/Lýður

Það hefur gengið á ýmsu hjá Arsenal á tíma­bilinu. Eftir þrjú tíma­bil í röð þar sem að niður­staðan var annað sætið í ensku úr­vals­deildinni komst liðið í al­vöru séns á titlinum í ár. Á tíma­bili leit út fyrir að Skyttunum væri að fatast flugið en verk­efnið kláruðu þær þó með sóma.

Ein harðasta Arsenal­kona landsins lést í síðustu viku, hún Sig­fríð á Akur­eyri. Ég til­einka henni þennan sigur.

Kjartan Björnsson

Lífið hefur ekki alltaf verið dans á rósum undir stjórn Mikel Arteta, stjóra Arsenal sem er fyrr­verandi leik­maður félagsins en Kjartan hefur aldrei misst trúna á Spán­verjanum.

„Ég hef aldrei verið á þeim vagni, eins og sagt er nú til dags, að vilja láta reka hann. Arteta hefur tekist að skapa al­vöru liðs­heild. Fyrir tíma­bilið fékk hann mikla fjár­muni til þess að fá inn nýja leik­menn. Ég held að enginn annar fram­kvæmda­stjóri í sögu Arsenal hafi fengið viðlíka fjár­muni til leik­manna­kaupa en hann valdi rétt.“

Stóru málin krufin í stólnum

Eins og gefur að skilja eru stóru málin í fót­boltanum oft rædd á Rakara­stofu Björns og Kjartans þar sem að er mikil Arsenal slagsíða.

„Við erum að rífast hér við Liver­pool-, Manchester United- og Totten­ham menn. Við rífumst nú ekki við Leedsara en það er mikið af þeim hérna líka. Við reynum að gera þetta af kurteisi. Það er mikil hefð hérna fyrir fót­boltarif­rildi. En við reynum alltaf að koma vel fram við okkar and­stæðinga. Það er ekkert gaman að hinu. Sýna virðingu. Nú eigum við kannski ein­hverja virðingu skilið.“

Gætu bætt við stórum titli

Arsenal á mögu­leika á að gera tíma­bilið sögu­legt með sigri í úr­slita­leik Meistara­deildarinnar gegn ríkjandi Evrópu­meisturum PSG undir lok maí sem yrði þá í fyrsta sinn í sögunni sem Arsenal vinnur þá keppni.

Einu sinni áður hefur Arsenal komist í úr­slita­leikinn. Árið 2006 gegn Barcelona í París. Kjartan var á vellinum þá og sá sína menn upp­lifa súrt tap. Hann ætlar að vera heima í þetta skipti og horfa á leikinn með Arsenal­fjöl­skyldunni á Ís­landi.

„Ég bara vona að guð gefi það að þetta verði sterkt áfram,“ segir Kjartan að­spurður hvort ekki séu öll teikn á lofti að nú sé bara upp­hafið á vel­gengni Arsenal næstu árin.

„Ein harðasta Arsenal­kona landsins lést í síðustu viku, hún Sig­fríð á Akur­eyri. Ég til­einka henni þennan sigur. Sendi bæði samúðarkveðjur til fjöl­skyldunnar og baráttu­kveðju til allra Arsenal manna.“

Arsenal FC Árborg

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið