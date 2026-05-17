KR og Fram gerðu 2-2 jafntefli er liðin mættust í sjöundu umferð Bestu-deildar karla í knattspyrnu í kvöld.
Þrátt fyrir að fyrri hálfleikur hafi ekki beint boðið upp á mörg færi var hann hin mesta skemmtun. Bæði lið buðu upp á mikinn hraða og skiptust á að sækja að marki andstæðinganna.
Heimamenn í KR voru líklega ögn líklegri til að brjóta ísinn í leik kvöldsins. Það voru þó gestirnir í Fram sem urðu fyrri til þegar Brasilíumaðurinn Fred fékk boltann á miðjum vallarhelmingi KR-inga og fékk að skokka óáreittur inn á teig. Hann þakkaði pent fyrir sig með því að leggja boltann í fjærhornið og koma Fram í forystu á 41. mínútu.
Forysta Framara entist þó ekki lengi því aðeins fimm mínútum síðar voru heimamenn búnir að jafna metin. Boltinn barst þá inn á teiginn þar sem Viktor Freyr Sigurðsson, markvörður Fram, sló hann út. Þar tók Aron Sigurðsson snyrtilega við honum og vippaði boltanum svo skemmtilega yfir Viktor sem kom í úthlaupið.
Staðan því 1-1 þegar flautað var til hálfleiks og liðin gengu til búningsherbergja.
Síðari hálfleikur bar svo nokkuð svipaður þeim fyrri, að því leyti að hvorugu liðinu gekk vel að skapa sér færi.
Liðin skiptust á að koma sér í stöður í kringum vítateig andsætðinganna og lengi vel voru Framarar líklegri til afreka, En KR-ingar sóttu í sig veðrið eftir því sem leið á leikinn.
Þriðja mark leiksins leit svo loksins dagsins ljós á 84. mínútu þegar Amin Cosic dansaði með boltann meðfram endalínunni og renndi honum fyrir markið. Þar mætti Luke Rae einn og óvaldaður á fjærstöngina og skilaði boltanum í autt markið.
Við þetta þurftu Framarar að færa sig framar á völlinn til að reyna að stela í það minnsta stigi. Gestunum tókst að jafna metin á síðustu mínútu venjulegs leiktíma þegar Sigurjón Rúnarsson kom boltanum yfir línuna eftir darraðardans á teignum.
Niðurstaðan því 2-2 jafntefli í hörkuleik. Líklega sanngjörn niðurstaða, en hvorugt liðið ánægt.
Annað mark KR var virkilega skemmtilegt þar sem Amin Cosic dansaði á endalínunni framhjá varnarmönnum Fram áður en hann lagði hann inn á Luke Rae sem skilaði boltanum í autt netið. Hefði alveg átt skilið að vera sigurmark þó jafntefli hafi verið sanngjörn niðurstaða.
Markaskorararnir fjórir fá auðvitað lof fyrir sinn leik, en þeirra utan voru Amin Cosic og Orri Hrafn Kjartansson öflugir í liði KR í kvöld. Cosic fór oft og tíðum illa með þá sem reyndu fyrir sér í bakverðinu hjá Fram og Orri stýrði hlutunum vel á miðsvæðinu.
Líklega nagar Viktor Freyr Sigurðsson, markvörður Fram, sig þó í handabökin eftir fyrra mark KR-inga. Þá sló hann fyrirgjöf út í teiginn, beint á Aron Sigurðarson, sem vippaði svo yfir hann eftir úthlaup Viktors.
Twana Khalid Ahmed og hans teymi komust heilt yfir nokkuð vel frá verkefni kvöldsins. Nokkuð snúinn leikur að dæma, en Twana hélt fínni línu og menn komust ekki upp með neitt múður.
Stemningin og umgjörðin á Meistaravöllum er eitthvað sem er alltaf til fyrirmyndar. Rúmlega tvöþúsund manns á vellinum sem létu vel í sér heyra í veðurblíðunni.