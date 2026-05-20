Fótbolti

Hættir við æfingabúðir af ótta við ebólu

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Manuel Velasquez - FIFA/FIFA via Getty Images

Landslið Austur-Kongó hefur hætt við fyrirhugaðar æfingabúðir af ótta við ebólusmit en mikill faraldur geysar þar í landi.

Austur-Kongó er á leiðinni á HM í Bandaríkjunum og ætlaði að halda æfingabúðir í heimalandinu áður en liðið leggur af stað til Belgíu, þar sem það mun spila tvo æfingaleiki fyrir HM.

Nú hefur hins vegar verið ákveðið að hætta alfarið við æfingabúðirnar. Leikmennirnir munu bara hittast í Belgíu og fara þaðan til Bandaríkjanna.

Ríkisstjórn Bandaríkjanna hefur líka sett ferðabann á alla sem hafa heimsótt Austur-Kongó, Úganda eða Suður-Súdan síðustu þrjár vikur. Ferðabannið gildir næstu þrjátíu daga.

Það gæti komið einhverjum stuðningsmönnum Austur-Kongó í klandur en leikmenn liðsins ættu ekki að lenda í vandræðum, því enginn leikmaður landsliðsins spilar í heimalandinu Austur-Kongó. 

Meðal landsliðsmanna má nefna Axel Tuanzebe (Burnley), Noah Sadiki (Sunderland), Aaron Wan Bissaka (West Ham) og Yoan Wissa (Newcastle). Þeir eru allir að klára tímabilið með félagsliðum sínum um helgina og hefðu verið á leiðinni til Austur-Kongó fljótlega eftir helgi.

Austur-Kongó hefur leik á HM þann 17. júní gegn Portúgal en Kólumbía og Úsbekistan eru með þeim í riðli.

HM 2026 í fótbolta Austur-Kongó Ebóla

