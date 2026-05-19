Sleit krossband, reif liðþófa og hlaut beinmar Aron Guðmundsson skrifar 19. maí 2026 19:38 Jóhann Ægir eftir leik með FH á síðasta tímabili. Hann er nú á láni hjá Njarðvík frá FH. Jóhann Ægir Arnarsson, leikmaður Lengjudeildar liðs Njarðvíkur verður lengi frá eftir að hafa meiðst illa í leik gegn HK í gær. Komið hefur í ljós að Jóhann, sem er á láni hjá Njarðvík frá FH, sleit krossband, reif liðþófa og hlaut beinmar. Í tilkynningu frá Njarðvík á samfélagsmiðlum í kvöld vill knattspyrnudeild félagsins koma á framfæri þökkum til HK-inga og allra þeirra sem hjálpuðu til við að hlúa að Jóhanni í gærkvöldi. „Við höfum fulla trú á að Jóhann tækli þetta verkefni vel og sendum við honum baráttu- og bata kveðjur!" segir enn fremur í tilkynningu Njarðvíkinga. Leiknum í gær lauk með 2-0 sigri HK inga sem hafa farið vel af stað í Lengjudeildinni þetta tímabilið og eru með níu stig í öðru sæti deildarinnar eftir fjórar umferðir, stigi á eftir toppliði Þróttar Reykjavíkur. Njarðvíkingar hafa hins vegar verið afar óheppnir með meiðsli í upphafi tímabils og verma sem stendur 9.sæti deildarinnar með fjögur stig.