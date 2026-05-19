Íslenski boltinn

Sleit krossband, reif liðþófa og hlaut beinmar

Aron Guðmundsson skrifar
Jóhann Ægir eftir leik með FH á síðasta tímabili. Hann er nú á láni hjá Njarðvík frá FH. 
Jóhann Ægir Arnarsson, leikmaður Lengjudeildar liðs Njarðvíkur verður lengi frá eftir að hafa meiðst illa í leik gegn HK í gær. 

Komið hefur í ljós að Jóhann, sem er á láni hjá Njarðvík frá FH, sleit kross­band, reif liðþófa og hlaut beinmar.

Í til­kynningu frá Njarðvík á sam­félags­miðlum í kvöld vill knatt­spyrnu­deild félagsins koma á fram­færi þökkum til HK-inga og allra þeirra sem hjálpuðu til við að hlúa að Jóhanni í gærkvöldi.

„Við höfum fulla trú á að Jóhann tækli þetta verk­efni vel og sendum við honum baráttu- og bata kveðjur!“ segir enn fremur í til­kynningu Njarðvíkinga.

Leiknum í gær lauk með 2-0 sigri HK inga sem hafa farið vel af stað í Lengjudeildinni þetta tímabilið og eru með níu stig í öðru sæti deildarinnar eftir fjórar umferðir, stigi á eftir toppliði Þróttar Reykjavíkur.

Njarðvíkingar hafa hins vegar verið afar óheppnir með meiðsli í upphafi tímabils og verma sem stendur 9.sæti deildarinnar með fjögur stig. 

