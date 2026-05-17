Áttu góðan og langan fund í dag

Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík fundaði í dag með sínu fólki. Hún segir fundinn hafa verið bæði langan og góðan, þar hafi auðvitað verið fagnað en mögulegir meirihlutar einnig ræddir.
Óhætt er að segja að Sjálfstæðismenn hafi verið sigurvegarar næturinnar og bættu þeir við sig fylgi víðast hvar og héldu því annars staðar. Sjálfstæðisflokkurinn hlaut níu kjörna fulltrúa í Reykjavík og miðað við skiptingu hinna sætanna blasa tvær meirihlutasamsetningar við. Annars vegar með þremur fulltrúum Miðflokksins eða tveimur fulltrúum Viðreisnar og eins Framsóknar.
Hildur Björnsdóttir segist ætla að setjast niður með oddvitum allra flokka sem náðu kjöri og ræða samstarfið á kjörtímabilinu sem leið þvert á meiri- og minnihluta.
„Og svo auðvitað ræða við þá flokka sem ég sé fyrir mér að hægt sé að mynda meirihluta með,“ segir hún.
„Ég vil að þau samtöl hefjist á morgun.“