Veður

Bak­slag í vor­komu: Snjó­föl og hálka í næstu viku

Árni Sæberg skrifar
Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur telur að hægja muni á vorkomunni í næstu viku.
Vísir/Steingrímur Dúi

Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur spáir því að hægja muni á vorkomunni í næstu viku með hita nærri tveimur til fjórum stigum á láglendi og sums staðað með næturfrosti til landsins.

Þetta kemur fram í færslu Einars á Facebook í dag. Fyrr í vikunni hafði hann greint frá því að útlit væri fyrir vorhret í næstu viku, samfara köldu lofti að vestan.

Nú segir hann að spálíkön bendi enn til þess að kólna muni í lofti í næstu viku en ekki sé lengur hægt að tala um hret í þeim efnum. Frekar sé að hægja á annars ágætri vorkomu.

Í spákorti fyrir mánudag sé vætu spáð um mestallt land og kort fyrir fimmtudag gefi til kynna að kólna muni í lofti. „Þá gæti hæglega gert snjóföl og hálku á heiðum vestantil samfara SV-átt.“

