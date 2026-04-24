Bakslag í vorkomu: Snjóföl og hálka í næstu viku Árni Sæberg skrifar 24. apríl 2026 14:44 Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur telur að hægja muni á vorkomunni í næstu viku. Vísir/Steingrímur Dúi Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur spáir því að hægja muni á vorkomunni í næstu viku með hita nærri tveimur til fjórum stigum á láglendi og sums staðað með næturfrosti til landsins. Þetta kemur fram í færslu Einars á Facebook í dag. Fyrr í vikunni hafði hann greint frá því að útlit væri fyrir vorhret í næstu viku, samfara köldu lofti að vestan. Nú segir hann að spálíkön bendi enn til þess að kólna muni í lofti í næstu viku en ekki sé lengur hægt að tala um hret í þeim efnum. Frekar sé að hægja á annars ágætri vorkomu. Í spákorti fyrir mánudag sé vætu spáð um mestallt land og kort fyrir fimmtudag gefi til kynna að kólna muni í lofti. „Þá gæti hæglega gert snjóföl og hálku á heiðum vestantil samfara SV-átt."