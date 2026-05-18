Árni Tómas Ragnarsson læknir lést 27. apríl síðastliðinn.
Frá þessu greinir Morgunblaðið.
Árni Tómas var fæddur í Reykjavík 19. janúar 1950, sonur Ragnars Tómasar Árnasonar útvarpsþular og verslunarmanns og Jónínu Vigdísar Kristjánsdóttur Schram læknaritara. Hann átti fjögur systkini; Kristján Tómas, Láru Margréti, Ástu Kristrúnu og Hallgrím Tómas.
Árni lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík árið 1969 og kandídatsprófi frá læknadeild Háskóla Íslands 1976. Hann stundaði sérnám við Karólínska sjúkrahúsið í Stokkhólmi og víðar í Svíþjóð og fékk sérfræðileyfi í gigtlækningum 1982. Árni starfaði á flestum sjúkrahúsum í Reykjavík og var héraðslæknir á Sigufirði og í Stykkishólmi. Þá var hann yfirlæknir á Grund í nær 30 ár.
Árni rak einnig eigin stofu í Reykjavík þar sem hann sinnti gigtarsjúklingum og starfaði um tíma sem sérfræðingur í Svíþjóð.
Fyrrverandi eiginkona Árna er Selma Guðmundsdóttir píanóleikari. Eftirlifandi eiginkona hans er Jóhanna Andrea Jónsdóttir foreldra- og uppeldisráðgjafi. Dóttir Árna og Jóhönnu er Andrea Elizabeth Gavern Árnadóttir, f. 1999. Börn Árna og Selmu eru Guðmundur, f. 1969, d. 1994, Ragnar lögmaður, f. 1970, Kristján Tómas, f. 1978, sérfræðingur í heimilislækningum, og Selma Lára, f. 1993, grafískur hönnuður.
Samkvæmt Morgunblaðinu var Árni alla tíð mikill Vesturbæingur og aðdáandi KR.
Árni var töluvert í fréttum síðustu ár en hann aðhylltist skaðaminnkandi nálgun gagnvart fíknisjúkdómum og skrifaði upp á morfínlyf fyrir sjúklinga sína. Hann var sviptur leyfinu til að ávísa lyfjum árið 2024, sem var gagnrýnt af ýmsum samstarfsmönnum hans.