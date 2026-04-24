Útlit er fyrir fremur hæga norðlæga átt í dag. Skýjað verður á norðurhelmingi landsins og má gera ráð fyrir smávegis vætu sums staðar.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði svalt í veðri á þessum slóðum, eða hiti á bilinu þrjú til átta stig. Bjartviðri verður sunnantil á landinu með hita að þrettán stigum.
Í kvöld má síðan búast við dálitlum skúrum á Suðausturlandi.
„Suðlæg átt á morgun, yfirleitt á bilinu 5-13 m/s, en hvassara í vindstrengjum á stöku stað vestanlands, t.d. á norðanverðu Snæfellsnesi. Skýjað og dálítil væta öðru hverju sunnan- og vestantil, en bjart með köflum á norðaustanverðu landinu. Hiti 6 til 12 stig að deginum.
Í framhaldinu er síðan suðlæg átt áfram í kortunum og virðist eiga að bæta í rigninguna sunnan- og vestanlands fyrripart næstu viku,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á laugardag og sunnudag: Suðlæg átt 5-13 m/s. Skýjað og dálítil væta öðru hverju sunnan- og vestantil, en bjart með köflum á norðaustanverðu landinu. Hiti 6 til 12 stig að deginum.
Á mánudag og þriðjudag: Sunnanátt og rigning með köflum, en úrkomulítið norðaustanlands. Hiti 8 til 15 stig, hlýjast norðaustantil.
Á miðvikudag: Suðvestanátt og skúrir, en léttskýjað á Norðaustur- og Austurlandi. Kólnandi veður.
Á fimmtudag: Suðvestan- og vestanátt með éljum eða slydduéljum, en þurrt á austanverðu landinu. Hiti 1 til 8 stig, mildast á Austfjörðum.