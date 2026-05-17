Nafn Heiðu Bjargar Hilmisdóttur var strikað út 1.161 sinni á seðlum greiddum Samfylkingunni í Reykjavík sem nemur 9,12% atkvæða til Samfylkingar. Það hafði ekki áhrif á uppröðun listans.
Samkvæmt kosningalögum hefði vantað 113 útstrikanir í viðbót til að hún hefði fallið niður um sæti eða 0,88 prósentustig.
Andað hefur köldu á milli Heiðu Bjargar borgarstjóra og flokksins í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna. Hún laut í lægra haldi fyrir Pétri Marteinssyni í oddvitaslagnum en ákvað að taka annað sætið.
Síðan þá hefur hins vegar ýmislegt gengið á. Hún naut ekki mikils stuðnings borgarbúa sem borgarstjóri, hvort sem um jafnaðarfólk var að ræða eða kjósendur annarra flokka, ef marka má kannanir. Þegar fjallað var um athugasemdir starfsmanna borgarinnar við notkun hennar á innkaupakorti borgarstjóra vildi hún ekki svara því hvort hún teldi samherja hugsanlega reyna að koma höggi á hana. Sömuleiðis er kurr í grasrót flokksins sem er óánægð með meint framtaksleysi hennar í aðdraganda kosninganna.
Samantekt um útstrikanir eða aðrar breytingar á framboðslista kjörinna aðalfulltrúa í borgarstjórn var birt á vef Reykjavíkurborgar í kvöld. Hún er þannig:
Útstrikanir eða breytingar höfðu ekki áhrif á úthlutun sæta.