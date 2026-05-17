Gátu enn og aftur ekki mannað flug í tæka tíð

Ekki tókst í tæka tíð að manna flug Icelandair til Rómar í fyrramálið og hefur því verið frestað um hið minnsta einn og hálfan tíma. félagið Icelandair hefur í síðustu vikum átt í vandræðum við að manna flugvélar.
Farþegar sem ætluðu sér til Rómar með flugi sem átti að taka á loft um 7.30 í fyrramálið, mánudagsmorgun, fengu póst þess efnis í kvöld að fluginu hefði verið frestað þar sem áhöfn væri ekki tiltæk.
Aftur á móti var fluginu aðeisn seinkað um einn og hálfan tíma og er má búast við flugtaki kl. 9.30, að sögn Guðna Sigurðssonar, upplýsingafulltrúa Icelandair.
Hann staðfestir þó að ekki hafi verið hægt að manna flugið.
Icelandair hefur í síðustu vikum átt í vandræðum við að manna flugvélar. Forstjóri flugfélagsins hefur sakað flugmenn um að stunda óformlegar aðgerðir í tengslum við kjaraviðræður Icelandair við Félag íslenskra atvinnuflugmanna (FÍA) en formaður félagsins hefur hafnað þessu.
Kjarasamningar FÍA við Icelandair féllu úr gildi í lok september og er kjaradeila þeirra komin inn á borð ríkissáttasemjara. Samningar eru sömuleiðis lausir við flugvirkja og flugþjóna.