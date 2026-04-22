Veðurstofan gerir ráð fyrir að yfirleitt verði fremur hæg vestlæg eða breytileg átt í dag, en suðvestan átta til fimmtán metrar á sekúndu norðvestantil. Það verður svo hægari vindur í kvöld.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði víða bjartviðri, en skýjað að mestu vestantil á landinu og líkur á þokulofti.
Hiti verður sex til sextán stig yfir daginn, en nálægt frostmarki í nótt, einkum inn til landsins.
Tvær hæðamiðjur taka að myndast suður af landinu í dag – ein í suðvestri og önnur í suðaustri.
„Á fimmtudag (sumardaginn fyrsta) verður hæðasvæðið heldur minna um sig, með eina miðju suðaustur af landi og því virðist ekkert lát vera á fremur hægum vestlægum eða breytilegum áttum næstu daga.Á laugardag myndast hæðahryggur yfir Færeyjum og veldur suðaustlægum eða breytilegum áttum, en þá nálgast okkur líka lægðadrag frá víðáttumiklu lágþrýstisvæði við Nýfundnaland sem ber með sér rakt loft og fer þá að rigna með kvöldinu.Lægðasvæðið verður að þokast austur yfir Atlandshafið langt inn í næstu viku og því er útlit fyrir vætusamt veður, en þó milt og fremur rólegt, meðan á því ferðalagi stendur,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofunnar.
Á fimmtudag (sumardagurinn fyrsti): Vestlæg eða breytileg átt 3-8 m/s, en strekkingur norðvestanlands síðdegis. Skýjað að mestu vestan- og sunnanlands, annars bjartviðri. Hiti 5 til 14 stig yfir daginn.
Á föstudag: Norðan og norðaustan 3-8 m/s. Skýjað norðan- og síðar austanlands og stöku skúrir með ströndinni, en bjart með köflum sunnan heiða. Hiti 4 til 13 stig, hlýjast sunnanlands.
Á laugardag: Suðlæg átt, 3-10 m/s. Dálítil súld með köflum sunnan- og vestantil en annars skýjað með köflum. Bætir í úrkomu með kvöldinu. Hiti 4 til 12 stig að deginum, hlýjast á Vesturlandi.
Á sunnudag og mánudag: Sunnan og suðaustan 8-15 m/s og rigning sunnan- og vestanlands en yfirleitt þurrt norðaustanlands. Hiti 8 til 13 stig.
Á þriðjudag: Útlit fyrir suðlæga átt og rigningu sunnan- og vestanlands með heldur hlýrra veðri.