Donald Trump Bandaríkjaforseti segir varar við því að „ekkert verði eftir“ af Írönum ef þeir hafa ekki fljótar hendur við í friðarviðræðum. Viðræður milli Írana og Bandaríkjamanna dregist verulega á langinn og líkur eru á því að stríð brjótist aftur út.
Bandaríkin og Íran hafa eldað grátt silfur í samningaviðræðum um að binda enda á stríðið frá því að vopnahlé náðist í byrjun apríl. Bandaríkin halda áfram hafnarbanni á íranskar hafnir, á meðan Íran hefur lokað Hormússundi frá upphafi átakanna í lok febrúar.
„Klukkan tifar hjá Írönum. Þeir ættu að drífa sig, HRATT, annars verður ekkert eftir af þeim,“ skrifar Trump um Írani á samfélagsmiðlinum Truth Social. „TÍMINN ER DÝRMÆTUR!“
Trump ræddi við Benjamín Netanjahú í dag, sunnudag.
Fyrr í vikunni sagði Trump að vopnahléð milli Írans og Bandaríkjanna héngi á bláþræði eftir að Íranir svöruðu tillögum Bandaríkjamanna með eigin tillögum sem féllu ekki í kramið vestanhafs.
Tillögur Írana fólust meðal annars í því að Íranir héldu áfram stjórn Hormússunds, að refsiaðgerðir gegn Íran yrðu felldar niður og að Bandaríkjamenn létu af hverkví gegn Íran, svo eitthvað sé nefnt. Klerkastjórnin vildi ekki samþykkja kröfur Bandaríkjamanna um kjarnorkuáætlun ríkisins.
Trump sagði að svörin væru gjörsamlega óásættanleg og íranskir fjölmiðlar greindu frá því um helgina að Bandaríkjamenn hefðu enn ekki sýnt nokkurn áhuga á að gefa eftir í neinum málum. Hálfríkisrekna fréttaveitan Mehr í Íran skrifar að samningaviðræðum gæti stefnt í ógöngur ef engar framfarir verði í viðræðunum.
Íranski miðillinn Fars hefur aftur á móti eftir heimildum að stjórnvöld í Washington hafi þó svarað Írönum og sett þeim fimm skilyrði í nýjustu tillögum, sem meðal annars gangi út á að Íranir reki einvörðungu eina kjarnorkuaðstöðu og flytji út sínar birgðir af auðguðu úrani til Bandaríkjanna.
Á föstudag gaf Trump aftur á móti í skyn að hann hefði áhuga á að samþykkja tuttugu ára hlé á kjarnorkuverkefnum Írana.
Færsla Trumps í dag, þ.e. að „ekkert verði eftir“ af Írönum, er í takt við hótanir sem hann gaf út í byrjun apríl, þegar hann hótaði að útrýma „heilli siðmenningu“ í Íran, en skömmu síðar var samið um vopnahlé.