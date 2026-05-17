Eftir­för endaði í al­var­legu bíl­slysi á Reykja­nes­braut

Rafn Ágúst Ragnarsson og Agnar Már Másson skrifa
Talsvert af viðbragðsaðilum er á vettvangi.

Tveir sjúkrabílar og einn dælubíll voru sendir á vettvang slyss þar sem tveir bílar höfnuðu utan vegar á Reykjanesbraut við Breiðholtsbraut. Talsverður fjöldi lögreglubíla var einnig á vettvangi. Sjónarvottar lýsa því að lögreglan hafi veitt öðrum bíl eftirför sem endaði í árekstri.

Varðstjóri slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu segir að þrír hafi verið fluttir á slysadeild. 

Hið minnsta tveir bílar sjást á myndskeiði sem fréttastofu barst af vettvangi talsvert illa leiknir. Báðir bílarnir höfðu hafnað utan vegar og einum hafði verið ekið utan í tré við vegkantinn.

Varðstjórinn kvaðst ekki getað tjáð sig um þátt lögreglu í aðgerðinni og ekki hafa fengist upplýsingar frá lögreglu vegna málsins.

Sjónarvottar lýsa því við Vísi að lögreglan virtist hafa veitt bíl eftirför úr Hafnarfirði. 

Á einu myndskeiði sem Vísir fékk sent virðist lögreglan elta ljósan fólksbíl sem er ekið er á mikilli ferð upp frárein af Reykjanesbraut. Þegar ökumaður virðist reyna að taka fram úr öðrum bíl á fráreininni rekst hann í þriðja bílinn, sem hafnar svo utan vegar.  

Ljósi bíllinn hafnar síðan sjálfur á tré á umferðarslaufunni. Myndir af vettvangi sýna mikið tjón á bílnum.

Veistu meira um málið? Þú getur sent okkur fréttaskot hér eða sent okkur línu á ritstjorn@visir.is.

Samgönguslys Reykjavík

