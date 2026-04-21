Víðáttumikið háþrýstisvæði hefur hreiðrað um sig yfir landinu með hæðamiðju sem þokast rétt suður af landinu með kvöldinu. Veðurstofan gerir því ráð fyrir að það verði yfirleitt fremur hægar suðlægar eða breytilegar áttir og milt veður ríkjandi víða um land vel inn í vikuna.
Á vef Veðurstofunnar segir að í dag og fram á miðvikudagskvöld sé þó útlit fyrir strekking- eða allhvassan vind norðvestanlands og á Tröllaskaga, en hvassast verður á Ströndum.
„Nú fyrir hádegi þykknar upp vestanlands og útlit er fyrir þokuloft þar fram eftir kvöldi, en annars verður bjartviðri í öðrum landshlutum fram á fimmtudag þegar tekur að þykkna upp sunnanlands. Hiti getur víða náð allt að 16 til 18 stigum að deginum.
Á föstudag veldur háþrýstisvæði yfir N Grænlandi fremur hægum norðaustlægum áttum og þá gæti kólnar heldur norðan- og austanlands,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á miðvikudag: Suðvestan 10-18 m/s um landið norðvestanvert, annars 5-13. Víða léttskýjað, en skýjað og líkur á þokulofti vestantil. Hiti 5 til 18 stig að deginum, hlýjast suðaustanlands.
Á fimmtudag (sumardagurinn fyrsti): Vestlæg eða breytileg átt 3-8 m/s. Skýjað með köflum og yfirleitt þurrt vestanlands og við suðurströndina, annars bjart að mestu. Hiti 5 til 13 stig yfir daginn, hlýjast suðaustantil.
Á föstudag: Norðan og norðaustan 3-10 m/s, þykknar upp og kólnar norðanlands. Stöku skúrir með ströndinni, en bjart með köflum og áfram milt sunnan heiða.
Á laugardag: Suðlæg átt, 3-10 m/s. Dálítil súld með köflum sunnan- og vestantil en annars skýjað með köflum. Hiti 4 til 12 stig að deginum, hlýjast á Vesturlandi.
Á sunnudag: Útlit fyrir suðaustlæga átt og rigningu með köflum, en yfirleitt þurrt norðaustanlands. Hiti breytist lítið.
Á mánudag: Útlit fyrir fremur hægar og mildar suðlægar áttir og rigningu, en úrkomuminna norðaustanlands.