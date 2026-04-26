Enn má búast við slyddu eða snjókomu Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 26. apríl 2026 07:39 Enn spá veðurfræðingar bakslagi í vorkomu. Vísir/Vilhelm Útlit er fyrir suðaustan strekking suðvestantil í dag en hægari suðlæga eða breytilega átt annars staðar. Sums staðar verður dálítil rigning, en þurrt á Norður- og Austurlandi. Þetta kemur fram í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofunnar, en samkvæmt þeim verður hiti víða 8 til 13 stig í dag. Þá hvessir með rigningu í nótt en á morgun ganga tvö úrkomusvæði norðaustur yfir landið með tilheyrandi strekkingsvindi og rigningu. Á þriðjudag léttir til norðaustanlands og dregur úr vætu, en kólnar talsvert vestast um kvöldið. Útlit fyrir að kólni enn frekar þegar líður á komandi viku og má þá búast við að hluti úrkomunnar falli sem slyddu- eða jafnvel snjóél. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á mánudag:Sunnan og suðaustan 8-15 m/s, en hvassari á stöku stað. Rigning, einkum sunnan- og vestanlands og hiti 8 til 14 stig, hlýjast norðaustantil.Á þriðjudag:Sunnan og síðar suðvestan 8-13 m/s og rigning með köflum, en að mestu þurrt norðaustantil. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast á Norðausturlandi, en kólnar vestast um kvöldið.Á miðvikudag og fimmtudag:Suðvestankaldi og skúrir eða slydduél, en léttskýjað austanlands. Hiti 2 til 10 stig, mildast norðaustantil.Á föstudag:Útlit fyrir norðvestlæga átt með fremur köldu veðri og éljum fyrir norðan, en yfirleitt þurrt annars staðar.Á laugardag:Líklega vestlæg átt með slyddu- eða snjóéljum á víð og dreif, en lengst af bjart veður fyrir austan. Áfram fremur kalt.