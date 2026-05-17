Hjónin Eydís Inga Sigurjónsdóttir og Davíð Birkir Tryggvason fengu bæði sæti í sveitarstjórn Skagastrandar, Eydís sem oddviti Framsóknar og Davíð í öðru sæti fyrir Samfylkinguna. Eydís segir þau hjón aldrei hafa verið sammála um stjórnmál en búi þar af leiðandi að góðri æfingu af því að rökræða þau og miðla málum.
Sveitarstjórn Skagastrandar gekk í gegnum algjöra endurnýjun í nótt þar sem enginn fráfarandi sveitarstjórnarfulltrúi var í framboði. Skagastrandarlistinn var sjálfkjörinn í síðustu kosningum en að þessu sinni voru voru þrír listar í framboði og allir fengu þeir kjörinn fulltrúa. Kosningarnar voru einnig sögulegar að því leytinu til að konur voru oddvitar allra þriggja framboða og kjörsókn nam 88,1 prósentum.
Í sveitarstjórn Skagastrandar sitja fimm fulltrúar. Samfylking og óháðir fengu tvo fulltrúa, K-listinn, Fyrir Skagaströnd tvo sömuleiðis og Framsókn og óháðir einn, hana Eydísi.
Eydís Inga segir þau hjón brenna fyrir bænum og því ákveðið að slá til þegar þau fengu boð, hvort á sinn lista. Davíð Birkir hafi boðist annað sætið á lista Samfylkingar og óháðra og stuttu seinna bauðst Eydísi oddvitasæti Framsóknar.
„Ég ákvað að slá til og sé heldur betur ekki eftir því. Þetta er búið að vera alveg ótrúlega gaman. Sama er að segja um manninn minn. Við höfum aldrei verið sammála um stjórmál en höfum verið lengi saman og við erum komin með góða æfingu í að rökræða,“ segir hún.
Aðspurð segist hún eiga von á farsælu samstarfi þrátt fyrir að þau greini á í útfærslum. Grunngildunum deili þau.
„Það eina sem við höfum áhyggjur er með börnin, hver á að grípa boltann. En þau eiga mjög góðar ömmur og afa sem hafa boðist til að stökkva til,“ segir Eydís.
Hjónin brenni fyrir því að lyfta bænum upp. Skagaströnd sé einstök náttúruperla sem hefur mikið upp á að bjóða en hafi verið í ákveðinni niðursveiflu.
„Þegar ég er að alast upp erum við um 700 hérna og mikið líf, sjávarútvegurinn í brennidepli og ýmislegt, en nú erum við um 450. Það eru mörg mál framundan sem við þurfum að vinna og ég held að við munum tækla það ágætlega saman eins og við höfum gert allt annað,“ segir Eydís.
„Svo er líka gott að hann er lögfræðimenntaður og ég hjúkrunarfræðimenntuð þannig að við höfum ólíka sýn á hluti og það mun hjálpa bænum okkar. Við erum að koma úr sitthvorri atvinnugreininni,“ segir hún.
Þau komi því að starfinu með ólíkar áherslur en um aðalatriðin eru þau sammála.
„Hér ríkir kyrrðin og rólegheitin. Við fluttum frá Kópavogi árið 2020 í kóvid og við erum að blómstra. Við finnum hvað streitustigið er búið að lækka mikið. Hér er dásamlegt að ala upp börn og náungakærleikurinn ríkjandi,“ segir Eydís Inga.