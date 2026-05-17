Meirihlutaviðræður eru hafnar á Akureyri í dag, daginn eftir sveitarstjórnarkosningar, þar sem L-listinn og Sjálfstæðisflokkurinn vilja skipta út Miðflokknum fyrir Framsókn til þess að halda meirihlutasamstarfi sínu áfram.
Sex manna meirihluti L-lista, Sjálfstæðisflokks og Miðflokks féll á Akureyri í sveitarstjórnarkosningum í gær þar sem L-listinn missti einn fulltrúa frá síðustu kosningum 2022.
Tvö fyrrnefndu framboðin ætla samt að reyna að halda áfram í meirihluta með því að skipta Miðflokknum út fyrir tvo fulltrúa Framsóknarflokksins, sem bætir við sig einum fulltrúa frá síðustu kosningum.
Meirihlutaviðræður L, D og B-lista hófust því í dag og ganga vel að sögn oddvita L-listans.
„Ég myndi nú ekki segja að við séum komin langt en við erum búin að taka einn fund og búin að boða næsta,“ segir Óðinn Svan Óðinsson, nýr oddviti L-listans. „En þetta bara gengur vel samt.“
Sjálfstæðisflokkurinn og L-listinn hlutu rúmlega nítján prósent atkvæða hvor um sig og fá fyrir vikið tvo fulltrúa hvor. Framsókn hlaut fimmtán prósent atkvæða og fær einnig tvo fulltrúa.
Samfylkingin fékk einnig tvo fulltrúa en Miðflokkur, Viðreisn og Akureyrarlistinn fengu hver um sig einn fulltrúa. Viðreisn náði ekki manni inn.
Spurður hvort nokkur málefnaágreiningur hafi komið upp í viðræðum segir hann að þess hafi ekki gætt enn.
„Það eru engir stórir árekstrar enn þá,“ segir Óðinn, sem er bjartsýnn. „Auðvitað þarf að slípa þetta til en þetta lítur bara vel út.“
Hvorki náðist í oddvita B-listans né D-listans við vinnslu fréttar.