Nokkrir ráðherrar úr ríkisstjórninni komu saman á fund í dag, sunnudag, til þess að samþykkja afléttingu á trúnaði yfir gögnum sem utanríkismálanefnd hafði óskað eftir í tengslum við aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið á árunum 2009 til 2013.
Ríkisstjórnin fundaði í dag og var aðeins eitt mál á dagskrá samkvæmt því sem fram kemur í tilkynningu frá forsætisráðuneytinu: Aflétting á trúnaði fundargerða o.fl. varðandi aðildarviðræður að ESB 2009–2013. Forsætisráðherra hafði málið á sinni könnu.
Það má teljast óvenjulegt að ríkisstjórnin komi saman á sunnudegi, hvað þá beint eftir kjördag, en samkvæmt svörum frá forsætisráðuneytinu var um formsatriði að ræða.
„Forsætisráðuneytið sendi utanríkismálanefnd sl. föstudag gögn í tengslum við aðildarviðræður við Evrópusambandið frá kjörtímabilinu 2009–2013 vegna umfjöllunar nefndarinnar um þingsályktunartillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður. Hluti gagnanna var bundinn trúnaði skv. lögum en ríkisstjórnin kom saman á stuttum fundi í dag til að samþykkja að aflétta þeim trúnaði,“ segir í svari Kristínar Ólafsdóttur, aðstoðarmanns ráðherra.
Þingsályktunartillagan verður til umfjöllunar á fundi utanríkismálanefndar sem hefst klukkan 09.30 á morgun, mánudaginn 18. maí.