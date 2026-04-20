Öflugt háþrýstisvæði í grennd við landið stjórnar veðrinu á landinu næstu daga og gerir Veðurstofan ráð fyrir að veður verði með rólegasta móti í dag. Spáð er hægri breytilegri átt og víða léttskýjuðu, en sunnan golu eða kalda.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði skýjað með köflum við vesturströndina fram eftir degi. Hiti verður á bilinu sex til fjórtán stig yfir daginn.
„Á morgun þokast hæðin til suðurs og vindáttin verður suðvestlæg eða vestlæg, kaldi eða strekkingur við norðurströndina en hægur vindur í öðrum landshlutum. Áfram bjart og milt veður víða um land, en vestantil verður skýjað með köflum og þar gæti þokusúld látið á sér kræla.
Það er svo litlar breytingar að sjá til miðvikudags, en þá bætir líklega heldur í vind fyrir norðan,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á þriðjudag og miðvikudag: Suðvestan 5-13 m/s um landið norðanvert, annars hægari vindur. Víða léttskýjað, en skýjað og líkur á þokusúld vestantil. Hiti 5 til 14 stig að deginum, hlýjast austanlands.
Á fimmtudag (sumardagurinn fyrsti): Vestlæg eða breytileg átt 3-10. Skýjað með köflum og yfirleitt þurrt vestanlands og við norðurströndina, annars bjart að mestu. Hiti 5 til 13 stig yfir daginn, hlýjast suðaustantil.
Á föstudag: Norðan og norðaustan 3-10, þykknar upp og kólnar, en bjart með köflum og áfram milt sunnan heiða.
Á laugardag: Suðaustlæg átt og dálítil rigning eða slydda, en þurrt að mestu vestanlands. Hiti 1 til 10 stig, mildast á Vesturlandi.
Á sunnudag: Suðlæg átt og rigning með köflum, en yfirleitt þurrt á Norður- og Austurlandi.