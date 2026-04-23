Útlit er fyrir hægan vind og bjartviðri fyrir norðan og austan í dag, fyrsta dag sumars, en skýjað í öðrum landshlutum. Hiti er á bilinu 5 til 13 stig.
Þetta segir veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands í hugleiðingum sínum. Stöku þokubakkar verði við sjóinn á Norður- og Austurlandi og sömuleiðis sums staðar þokuloft við vesturströndina.
Á morgun verður hann norðlægari en af svipuðum styrk og svalara veður. Skýjað á norðurhelmingi landsins, sums staðar smávægis væta og hiti á bilinu 3 til 8 stig. Hins vegar verður bjartara sunnantil á landinu með hita að 13 stigum.
Á laugardag, sunnudag og fyrripart næstu viku virðast spár nokkuð sammála um að áttin verði suðlæg með mildu veðri og vætu sem einkum verður bundin við sunnan- og vestanvert landið.
Á föstudag:
Norðan og norðaustan 3-10 m/s. Skýjað og stöku skúrir, en þurrt og bjart sunnan heiða. Hiti 4 til 13 stig að deginum, hlýjast á Suðurlandi.Á laugardag:Suðlæg átt 5-13. Skýjað og dálítil súld sunnan- og vestantil, en bjart með köflum á norðaustanverðu landinu. Hiti 6 til 12 stig.Á sunnudag, mánudag og þriðjudag:Sunnanátt og rigning með köflum, en úrkomulítið norðaustanlands. Hiti 8 til 13 stig.Á miðvikudag:Suðvestanátt og skúrir, en léttskýjað norðaustan- og austanlands. Kólnar heldur í veðri.