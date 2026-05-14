Oddvitaáskorunin: „Sveitastjórinn“ myndi elta ræturnar

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Gunnsteinn Ómarsson er oddviti Samfylkingarinnar og félaga í Ölfusi.
Gunnsteinn Ómarsson heiti ég og skipa 1. sæti á lista Samfylkingarinnar og félaga í Ölfusi fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar.
Ég er Vestfirðingur, uppalinn í Reykjavík frá 7 ára aldri en hef síðustu 24 ár búið á Suðurlandi, fyrir utan 4 ár sem við fjölskyldan bjuggum í Danmörku. Ég bý í dag í Þorlákshöfn ásamt eiginkonu minni og fjórum dætrum. Við höfum búið í Þorlákshöfn sl. þrettán ár og kunnum vel við okkur. Málefni sveitarfélagsins þekki ég vel, meðal annars úr starfi mínu sem bæjarstjóri hérna í Ölfusi í fimm ár auk þess að hafa starfað sem sveitarstjóri í tveimur öðrum sveitarfélögum á Suðurlandi. Ég er tilbúinn til að leggja fram reynslu mína og þekkingu og vinna af heilindum fyrir íbúa Ölfuss.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Á Suðureyri við Súgandafjörð þar sem rætur mínar liggja.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Get ekki nefnt neina eina en ég er mjög hrifinn af sögulegum skáldsögum og einnig sögum sem gerast fyrir vestan og las ég nýlega bækur Margrétar S. Höskuldsdóttur, frábærar bækur.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Blessunarlega er sveitarfélagið ekki í þeirri stöðu að þurfa að skera niður þannig að spurningin er ekki raunhæf. Ef staðan væri sú þyrfti ávallt að hlúa vel að lögbundinni þjónustu og skera niður á öðrum stöðum.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Það er nauðsynlegt að bæta þjónustu við eldri borgara, s.s. að efla félagsstarf þeirra og vera með bakvakt sem snýr að íbúðum eldri borgara til að tryggja öryggi þeirra. Þjónustu við unga fólkið þarf líka að stórefla eins og frístundastarf og félagsmiðstöð. Það er fullt hægt að gera fyrir 100 milljónir.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Við finnum út úr þessu“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Ég kýs heldur að hringja“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Ég er í framboði fyrir Samfylkingu og félaga í Ölfusi og er óflokksbundinn en við sem stöndum að þessu framboði erum ótrúlega samstíga og samstillt“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Ég væri til í að vera handlaginn smiður og sérfræðingur í húsbyggingum“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Við á listanum tölum fyrir opnu samtali við íbúa, fyrirtæki og aðra hagaðila en það er forsenda þess að komast að bestu niðurstöðu. Í slíku umhverfi er minni hætta á því að taka umdeildar ákvarðanir. Það eru því engar umdeildar ákvarðanir í farvatninu.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Fékk hana til að stinga uppá dagskrá fyrir tveggja vikna fjölskylduferð til útlanda og niðurstaðan var býsna áhugaverð“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Öll mistök stór eða smá eru til þess að læra af :)“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Við eigum stór tækifæri hérna á mörgum sviðum umfram mörg önnur sveitarfélög á landinu. Það sem ég get þó alltaf staðið við að sé betra hér en annarsstaðar er að hérna er heimili mitt og fjölskylda.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Ef ég borða morgunmat þá er það helst chiagrautur með jarðarberjum og heimagerðu musli“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Ég tel að það þurfi að vanda betur til skipulagsmála og svo mætti samstarf og samtal vera betra á marga vegu“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Að reisa í Þorlákshöfn hjúkrunarheimili, bæta ýmsa þjónustu og stórefla atvinnulíf.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Ég hef tamið mér að vera jákvæður og lausnamiðaður í hugsun og lagið Three little birds (Don‘t worry about a thing) hefur verið uppáhalds lagið mitt í áratugi“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Ég óttast að við séum að fara of geyst í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis og að skipulag í þéttbýli hafi ekki tekið mið af lífsgæðum íbúa“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Vinir mínir kalla mig stundum sveitarstjórinn“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Standa vörð um hafnarsvæðið, tryggja betri þjónustu við dagdvöl og félagsstarf eldri borgara. Vönduð og heiðarleg vinnubrögð alltaf með heildarhagsmuni að leiðarljósi, opna stjórnsýslu, hlustun og samtal. Höfum engu lofað sem við munum ekki standa við.“