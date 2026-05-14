Það varð uppi fótur og fit í síðasta þætti Af vængjum fram þegar Einar Þorsteinsson oddviti Framsóknar mætti með eigin sósur sem hann fékk í Mexíkó. Erfitt ástand eftir fjóra vængi varð enn erfiðara í þættinum en Einar lét sér ekki segjast, sósurnar væru ekki nógu sterkar.
Þar lék Einar á als oddi ásamt Pétri Marteinssyni oddvita Samfylkingarinnar í Reykjavík. Átta oddvitar í borgarstjórnarkosningum hafa mætt í þáttinn, gætt sér á eldsterkum kjúklingavængjum og svarað krefjandi spurningum á léttari nótum. Einar fór eitt sinn til Mexíkó og tók minjagripi með sér í þáttinn, bæði Pétri og þáttastjórnanda að óvörum.
„Mér hefur fundist þetta vera, þó þetta sé sterkt, þá finnst mér þetta ekki alveg nógu sterkt. Og af því að ég vissi að þetta yrði bara soft þá kom ég með mínar eigin sósur, af því nú leggjum við allt undir,“ segir Einar í þættinum á meðan hann dregur upp poka fullan af sósum.
Þær hafi hann fengið í Mexíkó en óhætt er að segja að sósurnar hafi slegið í gegn. Þáttastjórnandi líkir þættinum á þessum tímapunkti við Kastljós sirka 2017 þegar Einar réði þar lögum og lofum en Pétur velti því upp hvort þetta væri ekki líkara 70 mínútum.
Alla þætti í þessari seríu Af vængjum fram má horfa á á myndbandsvef Vísis og á Sýn+.
Pétur Marteinsson oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík segir söguna af Social Pete og heimsóknum sínum til Eiðs Smára í London sanna. Sagan sé þó eilítið öðruvísi en oft hefur komið fram.
Ari Edwald segir að umtalað mál úr fortíð hans hafi ekki þvælst fyrir honum í kosningabaráttunni fyrir Miðflokkinn í Reykjavík, hann einblíni á það sem sé fyrir framan hann. Ari segir velgengni sína á Tik-Tok að þakka ungum mönnum og segist nota orð við þá sem hann skilji ekki sjálfur.
Björg Magnúsdóttir segir að eitt mesta djammviskubit sem hún hafi upplifað hafi hún fengið eftir að hafa fyrir ótrúlega slysni ælt á trefil vinkonu sinnar á djamminu.