Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Lárus Jónsson er oddviti Okkar Hveragerðis í Hveragerði.
Ég heiti Lárus Jónsson, oddviti Okkar Hveragerðis. Margir þekkja mig sem körfuboltaþjálfara en ég er einnig íþróttafræðingur með meistaragráðu í alþjóðasamskiptum. Ég brenn fyrir því að byggja upp samfélag þar sem fagmennska og mannleg nálgun fara saman.
Ég vil halda áfram að byggja Hveragerði upp sem bæ sem tekur vel utan um farsæld allra íbúa með skapandi skólastarfi, lýðheilsu, listum, menningu, öflugu íþróttastarfi og fjölbreyttum atvinnumöguleikum. Ég trúi á liðsheild og þá miklu samvinnu og samfellu sem Okkar Hveragerði hefur skapað á síðasta kjörtímabili. Ég mæti til leiks af heilindum, tilbúinn að vinna mikið og sleppa öllum látum eins og pabbi kenndi mér.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Hveragerði er auðvitað heimsins besti staður, svo það yrði erfitt að velja einhvern annan stað en kannski Þorlákshöfn, þaðan á ég góðar minningar úr körfunni.“
Hver er uppáhaldsbókin þín?
„Akkúrat núna þessa dagana er það bókin Hveragerði er heimsins besti staður. Hún kenndi mér ýmislegt um skáldin sem byggðu þorpið og þann brag sem einkenndi Skáldagötuna svokölluðu.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Ég myndi passa upp á að skerða ekki grunnþjónustu og lagalegar skuldbindingar sveitarfélagsins og reyna frekar að skera niður í öðrum þáttum.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Ég myndi til dæmis vilja sjá þær í uppbyggingu þjónustukjarna fyrir eldri borgara 60+. Það er eitt af stóru verkefnunum okkar á komandi kjörtímabili. Önnur góð verkefni gætu líka nýtt sambærilega innspýtingu.“
Hver var titill ævisögu þinnar?
„Leikskipulag fyrir lífið.“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Hringja. Samtalið er alltaf málefnalegra og hlýrra.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Við erum óháð bæjarmálafélag þar sem fjölbreyttar skoðanir fá að njóta sín. Það mætir hins vegar stundum mótstöðu að mér finnist óþarfi að brosa með tönnunum á öllum myndum.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Jarðhitanýtingu og sjálfbærni því þessi mál skipta mjög miklu máli í Hveragerði og þá gæti ég líka þóst vera klárari en Jónas Guðnason sem er doktor í jarðfræði og skipar 3. sæti á lista í Okkar Hveragerði.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Ég veit að það finnst ekki öllum spennandi að forgangsraða peningum í fráveitumál en ég tel bæði tímabært og mikilvægt að halda áfram af krafti í þeim málum.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Til að semja pabba-brandara með Alexander stráknum mínum.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með?
„Ég ákvað að stíga inn á svið stjórnmálanna á þessum tímapunkti því ég hafði á tilfinningu að við gætum öll unnið saman sem erum að bjóða okkur fram.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Að segja nei við spennandi tækifærum. Ég hef lært að það er betra að segja já og henda sér í verkefnið, læra hratt og vaxa með því.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Bæjarbragurinn er frábær en hann verður náttúrulega til með öllu því góðu fólki sem býr í bænum.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Ég elska morgunrútínu og fæ mér alltaf AB mjólk með bláberjum og hnetum og tvö egg. Það er besta „eldsneytið“ fyrir langan dag í kosningabaráttu.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Ekkert sem fer í taugarnar á mér en það er nóg af spennandi verkefnum sem ég hlakka til að glíma við.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Næsta kjörtímabil verður tímabilið þar sem við ætlum að klára stór og mikilvæg verkefni sem þegar eru hafin og ná ákveðnu jafnvægi.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Staldraðu við með Stuðmönnum kemur mér og allri fjölskyldunni í gott skap.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Ég held að það geri allir allskonar mistök í lífi, leik og starfi en það sem skiptir mestu máli er að geta unnið úr þeim og fundið leiðir til lausna.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Larry. Það minnir mig á Palla Flug sem kom til mín daglega í sund í Laugaskarði þegar ég vann þar.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Ég lofa að leggja að mig allan fram fyrir Hveragerði.“