Hjólabrettakappar eru æfir yfir áformum Reykjavíkurborgar um að leggja Ingólfstorg undir sölubása og götumarkað í allt sumar. Torgið hefur verið allra helgasti reitur hjólabrettaiðkenda á Íslandi síðustu ár en fregnirnar koma þeim í galopna skjöldu.
Reykjavíkurborg birti síðdegis í gær myndskeið á samfélagsmiðlum sínum þar sem auglýst var eftir fólki sem hefur áhuga á að reka sölubás á Ingólfstorgi „í allt sumar“.
Þessar fregnir komu hjólabrettaköppum höfuðborgarinnar í opna skjöldu enda er torgið orðið að eiginlegri þungamiðju hjólabrettamenningar í Reykjavík og gjarnan undirlagt hjólabrettaiðkendum á sólríkum sumardögum.
View this post on Instagram A post shared by Borgin okkar (@borgin.okkar)
A post shared by Borgin okkar (@borgin.okkar)
„Þetta kom bara eins og þruma úr heiðskíru lofti,“ segir hjólabrettaiðkandinn og læknaneminn Ingi Hrafn Guðbrandsson í samtali við Vísi en hann er einn þeirra sem hafa kvatt sér hljóðs í kommentakerfinu og mótmælt áformum Reykjavíkurborgar.
„Þeir bara hentu þessu upp án þess að tala við neinn.“
„Þetta er náttúrulega bara miðstöð hjólabrettamenningar og hefur verið í þrjátíu eða fjörutíu ár,“ heldur Ingi Hrafn áfram.
Þetta vekur einkum furðu meðal hjólabrettakappa þar sem borgin var nýbúin að setja nýja kanta á torgið sem voru einmitt hannaðir með hjólabrettabrellur í huga.
在 Instagram 查看这篇帖子 @siffi____ 分享的帖子
@siffi____ 分享的帖子
Ingólfstorg, eða „Ingó“ eins og Ingi Hrafn kallar svæðið, hefur að hans sögn verið eina almennilega hjólabrettaaðstaðan utandyra í Reykjavík, sérstaklega eftir að nýju kantarnir komu í maí í fyrra.
Þegar færslan birtist í gær stóð ekki á viðbrögðum í kommentakerfinu og raunar hefur kommentakerfið undir færslunni logað síðan hún birtist. Rappararnir Floni, Emmsjé Gauti og Gross eru meðal þeirra sem mótmæla þessum áformum í athugasemdakerfinu, en einnig margar kanónur úr hjólabrettaheiminum.
„Rosalega illa lesið í þarfir borgarinnar hér,“ skrifar Emmsjé Gauti sem tekur fram að hjólabrettamenning hafi veitt Ingólfstorgi líf gegnum árin. Hann hvetur borgaryfirvöld til að „owna þessi mistök“, hverfa frá áformunum og finna sumarmarkaðnum annan stað.
„Þvílíkur mislestur hjá [R]eykjavík að Ingólfstorg eigi að hýsa sölubása,“ skrifar tónlistarmaðurinn Aron Kristinn Jónasson undir færsluna og leggur til að sölubásarnir kynnu að eiga betur heima í „öllum þeim tómu rýmum á jarðhæðum borgarinnar sem voru settar reglur um að ættu að hýsa fyrirtæki.“
Inga Hrafni finnst það hughreystandi hversu margir úr senunni hafi tekið sig til og komið jaðaríþrótt eins og hjólabrettaiðkun til varnar. „Ég er allavega glaður að það er verið að taka vel undir þetta.“
Hjólabrettakapparnir hyggjast leita svara hjá borginni.
„Ingólfstorg er heilagur staður fyrir okkur skaterana og það yrði í raun hræðilegt ef þetta yrði að einhverjum götumarkaði. Þá gætum við bara ekkert skate-að úti í sumar.“