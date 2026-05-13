Oddvitaáskorunin: Að læra á gítar efst á lista

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Ingimar Þór Friðriksson er oddviti Góða dagsins í Reykjavík.
Ég heiti Ingimar Þór Friðriksson og er Reykvíkingur í húð og hár. Ég ólst upp í Háaleitinu, bjó lengi nálægt ömmu minni í Vesturbænum og flutti síðar í Staðarhverfið í Grafarvogi þar sem ég bý nú. Ég elska fjölskylduna mína. Ég á yndislega konu, þrjár dætur og fjögur barnabörn. Mig langar að leggja mitt af mörkum til að bæta samfélagið okkar. Til þess þurfum við að fara betur með þá fjármuni sem við höfum til ráðstöfunar. Ég vil lækka kostnað með aukinni sjálfvirkni, betri innkaupum og skýrari forgangsröðun. Meginhlutverk borgarinnar er að veita íbúum góða þjónustu og ég hef 15 ára reynsli í þeim efnum. Í dag gefa nýjar tæknilausnir, þar á meðal gervigreind, okkur tækifæri til að einfalda verkferla og bæta þjónustuna verulega. Ég vil leggja meiri áherslu á að mæla árangur. Með skýrum markmiðum og reglulegum mælingum fáum við starfsfólkið með okkur í að ná betri árangri.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Kópavogsbær. Ekki bara vegna þess að ein dóttir mín býr þar, heldur líka vegna þess að ég vann svo lengi fyrir Kópavogsbúa að mér þykir mjög vænt um bæði sveitarfélagið og íbúa þess.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Hobbit. Aðalpersónan minnir mig svolítið á sjálfan mig. Ekkert of öruggur með sig en lætur samt vaða og gefst ekki upp.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Í stjórnsýslunni. Ég vil meina að það þurfi ekki að vera beinn niðurskurður heldur fyrst og fremst bætt vinnubrögð og aukin sjálfvirkni.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Börn af erlendum uppruna fái tækifæri til að læra íslensku hratt og örugglega. Við verðum að stöðva jaðarsetningu þessarar barna og fá þau inn í samfélagið sem fullgilda Íslendinga.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Fegurðin liggur í viðhorfinu.“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Hringja.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Þegar ég vil að allir taki lagið með mér.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Spila á gítar. Þá þarf ég ekki alltaf að treysta á að aðrir nenni að spila undir þegar ég syng.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Setja upp mælaborð yfir árangur borgarstjórnar.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Yfirlestur texta.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Ég get unnið með öllum.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Sárustu mistökin hafa verið ef ég særi fólk. Það hefur sem betur fer gerst örsjaldan.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Mikil og rík menning.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Gríska laktósafría jógúrt frá Örnu með báberum og Cocanuts & Hazeluts Crunch“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Metnaðarleysi“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Lækka rekstarkostnað um 5% og bæta þjónustuna um 10%“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„The Girl From Ipanema“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Rangar og illa ígrundaðar fjárfestingar.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Mari. Af því konan mín kallar mig þetta stundum þegar vel liggur á okkur og við erum extra glöð og hamingjusöm.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Að nýta reynslu mína og þekkingu í góðu samstarfi við alla borgarfulltrúa.“