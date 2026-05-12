Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Hjalti Þór Vignisson er oddviti Framsóknar og stuðningsmanna í Sveitarfélaginu Hornafirði.
Það má segja að ég sé Hornfirðingur í húð og hár. Er fæddur á Höfn í janúar 1978 og ólst upp í sveitunum við Hornafjörð. Ég er kvæntur Guðrúnu Ingólfsdóttur sem ég á fjögur börn með, á aldrinum 12-23 ára. Ég lauk MA prófi í stjórnmálafræði um aldamótin. Undafarna áratugi hef ég öðlast víðtæka starfsreynslu, t.d. gegnt stöðu bæjarstjóra Hornafjarðar og síðustu fimm árin hef ég gegnt stöðu framkvæmdastjóra Stormar ehf, sem selur og flytur út bolfiskafurðir. Stærsta verkefnið undanfarin ár var stofnun og rekstur dótturfélags í Frakklandi.
Í gegnum tíðina hef ég gegnt ýmis konar félags- og nefndarstörfum. Til dæmis setið í aðalstjórn Sindra og í stjórn og svæðisráði Vatnajökulsþjóðgarðs.
Framboðslisti Framsóknar og stuðningsmanna þeirra samanstendur af hæfileikaríku fólki með ólíkan bakgrunn. Við viljum vinna að breiðri sátt um stórframkvæmdir á vegum sveitarfélagsins. Við viljum bæði hlúa að vexti atvinnulífs og samfélags í breiðum skilningi.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Á höfuðborgarsvæðinu. Ég bjó í Reykjavík í nokkur ár þegar ég var í framhaldsskóla og háskóla. Pabbi býr í Reykjavík og ég var hjá honum nokkur sumur þegar ég var unglingur þannig að ég þekki borgina vel. Föðurfjölskyldan mín er úr Reykjavík. Amma og afi áttu hús í Heiðargerði þaðan sem ég á margar góðar minningar.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Þetta er erfið spurning því við Íslendingar eru svo ríkir af bókmenntum okkar. En Íslandsklukkan stendur efst. Hún er stórkostleg, persónurnar litríkar og þráður sögunnar vel fléttaður.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Hundrað milóna niðurskurður í sveitarfélagi eins og okkar væri ekki einfalt verkefni. Við þyrftum að líta í ýmsar áttir en ég myndi eftir fremsta megni reyna að verja leik- og grunnskóla ásamt velferðarþjónstu.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Þessa spurning skil ég þannig að þetta sé einskiptist aðgerð og svarið litast af því. Hluti af þessum peningum myndu duga til að gera skólalóð við grunnskólann mun betri en nú er. Það er löngu kominn tími til að bæta þar úr. Ég myndi vilja nota hluta af þessu í að laga gangstéttar, fegra ásýnd bæjarins og setja í viðhald félagsheimila.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Í jöklanna skjóli“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Alltaf betra að hringja. Skilaboð geta misskilist.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Okkur hefur nú gengið mjög vel að skapa samstöðu um hlutina og það ríkir mikil eindrægni innan okkar raða.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Hafrannsóknunum, þetta er svo mikilvægt fyrir land og þjóð og það skortir frekari rannsóknir á lífríki hafsins. Held að þetta sé líka mjög áhugaverður starfsvettvangur.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Við þurfum að taka afstöðu til uppbyggingar á íþróttahúsi. Valkostagreining er ekki lokið og það gætu skapast umræður um hvar húsið ætti að standa. Spurningin er samt ekki hvort það muni rísa, bara hvar það muni standa. Húsið á eftir að standa í áratugi, okkur Hornfirðingum til sóma.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Til að svara spurningu númer 5 – til að velja titil á ævisöguna mína.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Ég er opin fyrir samstarfi við öll framboðin, útiloka engan. Oddvitarnir og aðrir á listum hinna framboðanna er allt úrvals einstaklingar.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Mistökin verða þegar maður undirbýr sig ekki nægjanleg vel, þá er alltaf hætta á að framkvæmdin verði slöpp. Mikilvægt er að vera heiðarlegur við aðra og reyna að hafa réttu ákvarðanirnar stærri og mikilvægari en þær röngu.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Við búum í góðu samfélagi. Hér er gott mannlíf, þjónusta góð miðað við stærð samfélagsins og frábært aðgengi að útivistarperlum.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Egg, annað hvort soðin eða spæld.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Mér finnst ekki hafa gengið nægjanlega vel að koma verklegum framkvæmdum á rekspöl. Það er kominn mikil skuld í ýmsum innviðum, t.d. í íþróttamálum, skólamálum, gatna- og gangstéttum, viðhaldi félagsheimila til að nefna dæmi.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Byggja nýtt íþróttahús, leggja gervigras á Sindravelli, endurbæta skólalóð Grunnskóla Hornafjarðar, reisa nemendagarðar fyrir Framhaldsskólann, laga aðstöðu lengdrar viðveru svo fátt sé nefnt.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Ég hlusta mikið á tónlist. Erfitt að velja á milli góðra tónlistarmanna en ef ég þyrfti að velja eitt væri það sennilega Ný batterí með Sigurrós.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Fyrst og fremst hægagangur í verklegum framkvæmdum. Það þarf að bæta ásýnd bæjarins og hafnarinnar. Álögur hafa ekki lækkað nægjanlega mikið og við erum að dragast aftur úr í samkeppni við önnur héruð þess vegna.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Strumpur – því það lýsir mér bara svo fjandi vel.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Lækka fasteignagjöld, byggja íþróttahús, setja gervigras á Sindravelli, aukið viðhald á félagsheimilum og svo margt margt fleira.“