Ríkisútvarpið sýnir Eurovision í ár þar sem útvarpið vildi gefa fólki sem hefur áhuga á Eurovision kost á að fylgjast með keppninni með íslenskum þul frekar en að vísa því fólki á erlenda miðla sem einnig sýni keppnina. Keppnin sé auk þess vinsæl meðal fjölskyldufólks og þess vegna fór Ríkisútvarpið ekki sömu leið og spænska, írska og slóvenska ríkisútvarpið sem ákváðu hvorki að taka þátt í keppninni né sýna frá henni.
Þetta er meðal þess sem fram kemur í svari Stefáns Eiríkssonar útvarpsstjóra til Vísis. Líkt og alþjóð veit tekur Ísland ekki þátt í Eurovision í ár, í fyrsta sinn í fjörutíu ár vegna hernaðar Ísraela á Gasa. Ísrael komst einmitt áfram úr undankeppninni á þriðjudagskvöld en Finnum er spáð sigri í veðbönkum í ár. Undankeppnin í gærkvöldi var sýnd á RÚV 2 og færðist síðar einnig yfir á RÚV 1 klukkan 20:15.
Tilkynnt var í desember að Ísland myndi sniðganga Eurovision keppnina í ár og feta í fótspor Hollendinga, Spánverja, Íra og Slóvena vegna þátttöku Ísrael. Sagði í tilkynningu frá Ríkisútvarpinu þá að hvorki myndi ríkja gleði né friður um þátttöku Íslands í Eurovision, í ljósi opinberrar umræðu hér á landi og viðbrögðum við ákvörðun EBU um að vísa Ísrael ekki úr keppni.
Það vakti því athygli að RÚV skildi því ákveða að sýna keppnina en Hollendingar hafa einnig gert það þrátt fyrir sniðgöngu, en ekki Írar, Spánverjar og Slóvenar eins og áður hefur komið fram.
„Ha? Ríkisútvarpið dregur sig út úr Júróvision (vegna þess að engin gleði tengist keppninni meðan Ísrael tekur þátt) en sýnir samt undankeppni Júróvision í kvöld. Þar sem Ísrael tekur þátt. Er þetta ekki eitthvert rugl?“ spyr Gunnar Smári Egilsson á Facebook síðu sinni, við miklar undirtektir.
„Bara svo týpískt,“ skrifar Ágústa Eva Erlendsdóttir fyrrum Eurovision-fari og flestir eru á sama máli. RÚV sakað um tvískinnungshátt og hræsni.
Vísir sendi útvarpsstjóra fyrirspurn vegna málsins. Vísaði þar til umræðunnar á Facebook og fréttir þess efnis að keppnin sé ekki sýnd á Spáni, Írlandi og Slóveníu og spurði: Hvers vegna er keppnin sýnd á Íslandi, hver tók ákvörðunina og hvenær. Stefán Eiríksson útvarpsstjóri segir í svari sínu að Eurovision sé vinsæll sjónvarpsþáttur.
„Eki síst hjá börnum og fjölskyldum saman, og við vildum gefa fólki sem áhuga hefur á keppninni að fylgjast með henni með íslenskum þul, fremur en að vísa því fólki sem áhuga hefur á keppninni á erlenda miðla, sem einnig sýna keppnina.“