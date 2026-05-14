Bíður þetta böl lands og þjóðar?

Síðastliðinn laugardag stukku sex breskir fallhlífahermenn úr flugvél yfir Suður-Atlantshafinu. Gjörgæsluhjúkrunarfræðingur var bundinn við einn þeirra, svæfingarlæknir við annan.
Áætlaður lendingarstaður var eyjan Tristan da Cunha, hjálenda Bretlands, sem er svo lítil að flatarmáli að hætta var á að fallhlífarstökkvararnir enduðu í sjónum.
Neyðarkall hafði borist frá eyjunni um að breskur ríkisborgari lægi þar alvarlega veikur og að súrefnisbirgðir á spítalanum væru við það að klárast.
Ekki var nægur tími til að koma birgðum til eyjunnar sjóleiðis. Vegna smæðar hennar var ekki hægt að lenda þar flugvél. Eina greiða leiðin var af himnum ofan.
Fallhlífarstökkvararnir lentu á Tristan ásamt tveimur og hálfu tonni af sjúkrabirgðum.
Þeir voru þó ekki fyrstu gestirnir þessa árstíðina sem heimsótt höfðu afskekkta eyjuna, þar sem íbúafjöldi er 221.
Stuttu fyrr hafði komið þar við skemmtiferðaskipið MV Hondius. Þótt engum hefði verið orðið það ljóst var komið upp banvænt hantaveirusmit um borð.
Bretinn, sem lá veikur á eyjunni, hafði verið farþegi á skipinu og smitast af veirunni.
„Hantavírusinn er ekki annar kóvid-faraldur,“ sagði Tedros Ghebreyesus, framkvæmdastjóri Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, daginn eftir að fallhlífastökkvararnir léku kúnstir sínar á Tristan.
Uppákoman er engu að síður áminning um eina stærstu lexíu kórónaveirufaraldsins.
Við upphaf Íransstríðsins, sem nú stendur yfir, kepptust bresk stjórnvöld við að aðstoða breska ríkisborgara búsetta í Miðausturlöndum, við að komast heim.
Ekki voru þó allir á því að hópurinn ætti aðstoðina skilið.
Margir Bretar, sem flutt höfðu til landa á borð við Dubai, voru svokallaðir „skattaflóttamenn“, fólk sem flutti burt svo að það þyrfti ekki að greiða skatt í Bretlandi.
Þótti sumum, sem ekki flúðu, skjóta skökku við að notaðir væru sameiginlegir samfélagssjóðir til að hjálpa þeim sem höfðu gert sér sérstakt far um að greiða ekki til samneyslunnar.
Það er ekki aðeins samneyslan sem margir líta nú hornauga. Tortryggni í garð alþjóðasamstarfs er móðins. Einangrunarhyggja er viðhorf sem nýtur síaukinna vinsælda. Tollar þykja svarið. Landamæri eru hinn nýi virkisveggur.
En enginn maður er eyland.
Fimm ár eru liðin frá því að fyrrnefndur framkvæmdastjóri Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar lét eftirfarandi orð falla: „Enginn er óhultur fyrr en allir eru óhultir.“ Var tilefnið nýtilkomið bóluefni við COVID-19, en hann biðlaði til ríkra þjóða að tryggja fátækum ríkjum aðgengi að því.
„Margir telja það félagslegar framfarir sem stjórnvöld gera fyrir þá sjálfa en telja það sósíalisma sem stjórnvöld gera fyrir aðra,“ er haft eftir Earl Warren, fyrrum forseta hæstaréttar Bandaríkjanna.
Bretar, sem flúðu undan skatti til Miðausturlanda, stóðu í þeirri trú að það væru aðeins aðrir sem nytu góðs af sköttum.
Við erum hins vegar öll hluti af sama vistkerfi.
Í sumarlok ganga Íslendingar til þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald á aðildarviðræðum Íslands að Evrópusambandinu. Kosningabaráttan er varla hafin. Þegar eru menn þó farnir að taka djúpt í árinni.
„Þetta lið hatar lýðræðið eins og pestina,“ sagði Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur og formaður Heimssýnar, í síðustu viku um þá sem styðja aðildarviðræður. „Það eru mannréttindi að ég og afkomendur mínir verðum ekki þegnar fransk-prússnesks herveldis.“
Við megum nú öll þakka fyrir það alþjóðasamstarf, sem verður vonandi til þess að hefta megi útbreiðslu hantaveirunnar. Það eru nefnilega ekki bara aðrir sem njóta góðs af alþjóðasamstarfi, ekki frekar en það eru aðeins aðrir sem njóta góðs af sameiginlegum sjóðum samfélagsins.
Samstarf er ekki ónáttúra eins og andstæðingar Evrópusambandsins gefa í skyn heldur þvert á móti hið óumflýjanlega ástand. Óskandi er að okkur Íslendingum beri gæfa til að ræða yfirvegað stöðu okkar í vistkerfinu en málinu sé ekki drepið á dreif með bulli eins og formaður Heimssýnar gerist uppvís að.
Því ekki einu sinni maður á afvikinni smáeyju lengst úti í Atlantshafi er eyland.
David Attenborough verður hundrað ára á morgun. Attenborough er dáður um heim allan fyrir náttúrulífsþætti sína. Minnstu munaði hins vegar að veröldin yrði af hæfileikum hans.
Hin árlega Wireless tónlistarhátíð, sem fara átti fram í sumar í almenningsgarði skammt þar frá sem ég bý í London, hefur verið blásin af. Er það gert í kjölfar þess að rapparanum Kanye West, aðalstjörnu hátíðarinnar, var synjað um rafrænt ferðaleyfi til Bretlands vegna ásakana um að hann sé nasisti.
Þegar ég fullyrti við breskan vin minn að Ísland væri spilltasta ríki Norðurlanda skellihló hann. Honum fannst lítið til áþjánar landsmanna koma og sagði: „Að vera spilltasta ríkið á Norðurlöndum er eins og að vera lauslátasta nunnan í klaustrinu.“
Hverjum þykir sinn fugl fagur. Að sama skapi virðist hverri kynslóð finnast eigin mótunarár hafa verið hápunktur vestrænnar siðmenningar.
Það hafði verið fróm ósk barnanna að við færum á frumsýningu nýju Super Mario myndarinnar í páskafríinu. Þar sem ég gekk út úr bíósal í London og hugsaði „hvar hafa dagar lífs míns lit sínum glatað“ barst mér tilkynning í símann. Kvikmyndagagnrýnandi dagblaðsins The Times hafði birt harðorðan dóm um myndina. Kallaði hann verkið innantóma markaðssetningarælu sem sýndi hversu undirseld hórdómi vinsældanna við værum orðin. Gaf hann myndinni núll stjörnur.
Á páskum fagna því væntanlega ýmsir að Guð hafi gefið son sinn eingetinn, svo að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Þeir eru þó sennilega fleiri sem fagna því að fá frí í vinnunni, þar sem lífið virðist oft sannarlega eilíft.
Eitt má Donald Trump Bandaríkjaforseti eiga: Hann er góður landafræðikennari. Þótt gáfulegir stjórnmálaskýrendur tali eins og þeir hafi fæðst með vitneskjuna um hvar Hormús-sund er að finna á korti, höfðu fæst okkar heyrt af þessari lífæð nútímans fyrr en í síðasta mánuði – þar með talinn Trump sjálfur, af atburðum síðustu vikna að dæma.
Ef veruleikinn hefði hlotið tilnefningu til Óskarsverðlaunanna, sem fram fóru á sunnudaginn, hefðu aðstandendur hans komið tómhentir heim. Klén tragikómedía um stríð, veðrið og verðbólgu vekur fáar aðrar tilfinningar en löngun til að labba út í hléi. Hvernig nokkrum datt í hug að leggjast í gerð verksins sætir furðu.
Fyrrverandi sjónvarpsmaðurinn, Pete Hegseth, sem nú fer með hlutverk varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, tjáði sig glaðhlakkalegur á fréttamannafundi í síðustu viku um stríðsaðgerðir Bandaríkjanna og Ísraels gegn Íran. Sagði hann Írani búna að vera – eða eins og upptendraður unglingur sem spilaði tölvuleiki með vinum sínum í stofunni hjá mömmu sinni myndi orða það eftir aðeins of margar dósir af Pepsi Max: Hann sagði að þeir væru „toast“.
Árið 2002 heyrði Andrew Norfolk, blaðamaður málefna Norður-Englands hjá The Times, orðróm um skipulagða misnotkun á ungum hvítum stúlkum af hálfu karlmanna af pakistönskum uppruna. Kvað þingkona í Yorkshire sjö mæður af svæðinu hafa sagt menn sitja um dætur þeirra, misnota þær kynferðislega og láta þær ganga á milli manna sem þeim var sagt að sofa hjá.
Að skrifa þessa pistla er stundum eins og að vera með harðlífi. Sama hvað ég rembist við að kreista fram hugmyndir koma þær ekki. Það verður því að teljast gráglettið, að fátt losar hraðar um ritstífluna en að þurfa að standa upp til að fara á klósettið.
Sagt er að hláturinn lengi lífið. Skotinn Michael Mcfeat mun hins vegar hugsa sig tvisvar um áður en hann segir brandara aftur.
Samkvæmt samfélagsmiðlanotanda í Garðabæ þorir fólk varla lengur út af heimilum sínum í London vegna yfirgangs glæpalýðs og innflytjenda. Ég leit af Twitter og út um gluggann heima hjá mér þar sem ég bý í London. Allt virtist með kyrrum kjörum. En hvað var þetta? Gat verið að þarna færi maður sem murkaði lífið úr svani og lagði hann sér svo til munns?
Klukkan var að ganga ellefu. Eins og metnaðarfullum sjálfstætt starfandi blaðamanni er lagið sat ég enn á náttfötunum í sófanum heima hjá mér og horfði á það besta sem sjónvarpsútsendingar um hábjartan dag hafa upp á að bjóða.
Ég sat skömmustuleg við eldhúsborðið og skrollaði á Facebook yfir afgöngum af jólakonfekti – þar fór súkkulaði- og samfélagsmiðlabindindi janúarmánaðar fyrir bí – þegar mér svelgdist skyndilega á.
Ert þú sama manneskja í dag og þú varst í gær? Samkvæmt bandaríska félagssálfræðingnum Daniel Gilbert nálgumst við framtíðarútgáfuna af sjálfum okkur eins og börnin okkar.
Ég ætlaði að byrja árið á jákvæðu nótunum. Staðreyndin er hins vegar sú að það borgar mér enginn laun fyrir að breiða út gleði. Eitt er það sem ég þoli verr við janúar en veðrið og Vísa-reikninginn. Ég hef skömm á öllum dálksentímetrum dagblaðanna sem fara undir völvu ársins.