Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Kristinn Jón Ólafsson er oddviti Pírata í Reykjavík.
Kristinn Jón Ólafsson, oddviti Pírata, er alltaf kallaður Kiddi. Hann er fjölskyldufaðir í Háaleiti og Bústaðahverfi og með framtíðina á heilanum. Kiddi flutti fyrsta sjálfkeyrandi bílinn til Íslands, hjálpaði til við að koma rafhlaupahjólum á götur borgarinnar og kom á fót fyrsta stafræna Reykjavíkurkortinu - þar sem að aðgangur að þjónustum borgarinnar eins og sundi og söfnum eru nú komnar í símann og úrið þitt.
Kiddi var mikið á hlaupum og í knattspyrnu á sínum yngri árum. Hann spilaði upp yngri flokkana með Keflavík sem skilaði nokkrum Íslands- og bikarmeistaratitlum, Víði úr Garði rétt upp úr tvítugu og tók svo nokkur ár inni á milli á eldri árum með Þrótti Vogum. Raunar fór Kiddi í fjögur trial til enskra klúbba á yngri árum, m.a. hjá uppáhaldsfélaginu sínu Tottenham Hotspur og gerðist svo frægur að sigra Snorra Stein Guðjónsson landsliðsþjálfara í handbolta (og fleiri gutta) í úrslitaleik Esso mótsins árið 1993.
Í dag eru skórnir hins vegar bókstaflega komnir á hilluna og tærnar á mottuna. Kiddi elskar að iðka jóga heima hjá sér og hlaupa nokkra kílómetra í miðborginni, Fossvoginum og Elliðarárdalnum sama hvernig viðrar.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
Ég er fæddur og uppalinn í Keflavík og þó ég elski að búa í Reykjavík er auðvitað alltaf gott að koma „heim“ á æskuslóðirnar. En þar sem ég er alltaf tilbúinn að prófa eitthvað nýtt þá held ég að Seyðisfjörður yrði fyrir valinu, einn fallegasti fjörðurinn og bæjarstæðið á Íslandi. Þar er líka svo skapandi og skemmtilegt fólk.
Hver er uppáhalds bókin þín?
Ég les mikið og nýt þess að sökkva mér í aðra heima og geima í gegnum bókmenntirnar. Ég held mikið upp á bókina ,,Gæfuspor - gildin í lífinu” eftir Gunnar Hersvein og þá á nýskapandi hagfræðingurinn Mariana Mazzucato, minn hug og hjörtu þessi árin. Mæli eindregið með bókinni hennar „The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths“.
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
Ég trúi á sársaukalausan niðurskurð og skapandi lausnir. Við getum sparað heilan helling með einföldun kerfa, stafrænum breytingum og nýsköpun í borginni. Stafræna umbreytingin sem Píratar hafa leitt sparar a.m.k. 1,7 milljarð á ári - og við erum hvergi nærri hætt! Ég vil sjá borgina nýta peningana miklu betur með því að einfalda kerfin og minnka þannig kostnaðarsamt umstang.
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
Ég myndi vilja verja þessum fjármunum í nýsköpun í borginni og stórt átak fyrir börn og ungmenni í frístundastarfi, í fleiri rými þar sem börn geta eflt félagsleg tengsl, sköpun og upplifanir utan skjásins og í aukna fræðslu um stafræna hæfni og borgaravitund fyrir börn, foreldra og kennara.
Hver væri titill ævisögu þinnar?
Úr TopMan í toppmann (til útskýringar þá var ég verslunarstjóri í Topshop og TopMan upp úr aldamótum).
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
Mér finnst alltaf betra að taka símtalið. Það er fljótlegra, markvissara og skýrara.
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
Sem prestsonur er ég eflaust aðeins trúaðri heldur en margir hinir trúleysingjarnir í hópnum. Við erum hinsvegar frekar þéttur og samheldinn hópur þar sem mismunandi skoðanir hljóta hljómgrunn. Ég hef aftur á móti komið með nýjar áherslur inn í flokkinn. Sem dæmi get ég nefnt þá áherslu á að skapa svigrúm innan kerfisins með skapandi lausnum til að losa fjármagn og tíma sem nýtist þá í mikilvæg velferðarmál. Þar fær frumkvöðlahugsunin að blómstra.
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
Ég væri til í að verða sérfræðingur í öllu sem við kemur húsnæðismálum á einni nóttu. Það er flókinn málaflokkur en mjög mikilvægt að við byggjum rétt fyrir rétta hópa, höfum gæðin í fyrirrúmi og sjáum heildarmyndina í borginni og hverfunum þegar ný hús eru byggð. Húsnæði er mannréttindi, en það stoðar lítið að standa í mikilli uppbyggingu ef það er ekki hugað vel að öllum þessum þáttum og lífsgæði íbúa höfð í fyrirrúmi.
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
Ég myndi örugglega flýta Borgarlínu og hjólastíga uppbyggingunni eins og hægt er, sem væri frábær ákvörðun. Í hverri viku bætast um 60 bílar á götur Reykjavíkur. Hvert einasta ár sem við töpum í of hæga uppbyggingu Borgarlínunnar, er samfélaginu rándýrt á svo marga vegu.
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
Ég keyrði kosningaáherslur allra flokkanna inn í Claude til að átta mig á hvar við værum sammála og hvar ósammála. Sem betur fer virðast fæstir vera að berjast fyrir leiðinlegri borg!
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
Auðvitað vil ég ekki mynda meirihluta með flokkum sem vilja skerða mannréttindi borgarbúa og skapa einsleitt samfélag. Það væri ekki í takt við mín eigin gildi og grunnstefnu Pírata. Við leggjum líka lykiláherslu á lýðræðislegt samtal, fagmennsku og vandvirkni við ákvörðunartöku borgarinnar. Þar þyrftum við þá flokka með okkur sem eru tilbúnir til að leggja fjármagn í það að stuðla að virku, reglulegu og gagnsæju samtali við íbúa í öllum hverfum.
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
Ég lít á mistök sem lærdóm. Ég hef stundum tekið að mér of mikið í einu og í kjölfarið lært hversu mikilvægt er að forgangsraða og hlusta á eigin mörk, sérstaklega þegar maður vill gera svo margt, og gera það vel.
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
Stafræna borgarkortið! Núna er erfiðara að gleyma sundkortinu heima, því það er komið í símann og úrið, og það er orðið miklu ódýrara að kaupa árskort. Það þarf ekki lengur að leggja út fyrir heilu ári heldur er hægt að vera með borgina í áskrift. Hvort sem er í sund, Ylströndina eða Fjölskyldu og húsdýragarðinn. Ég vann myrkranna á milli við að koma þessari nýja lausn á og er mjög stoltur af þeirri vinnu.
Hvað borðar þú í morgunmat?
Kefir, súrdeigsbrauð og ólifuolíu, til að hafa orku út í daginn og vera vel smurður í liðamótunum fyrir jóga og hlaup!
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
Það fer í taugarnar á mér þegar stjórnmálamenn hlusta ekki á álit helstu sérfræðinga áður en ákvarðanir eru teknar í ráðunum og þegar samráð við íbúa og aðra hagaðila verður eftir á hugsun frekar en leiðandi. Við viljum frekar taka bestu ákvarðanirnar en þær fljótlegustu. En samt getur líka farið í taugarnar á mér hvað hlutirnir taka langan tíma. Það er vandlifað.
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
Mér finnst raunhæft að fólk upplifi að Reykjavík sé með íbúum í liði og tilheyri þeim. Það er raunhæft að gera borgina líflegri með öflugra menningar og frístundastarfi, og fleiri rýmum þar sem fólk getur hist, skapað og tekið þátt í samfélaginu. Á næstu fjórum árum getum við stuðlað að auknu valfrelsi íbúa í samgöngum, húsnæði og annarri þjónustu.
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
Mér verður seint hrósað fyrir frábæran tónlistarsmekk. Konan mín gerir endalaust grín af mér fyrir boyband tímabilið mitt. Ég er þó í dag frekar mikil alæta á tónlist, allt frá klassískri tónlist og yfir í rapp. Það sem skiptir mestu máli er góður taktur sem hentar dagsforminu hverju sinni. Ef ég ætti að velja eitt lag, þá er það „Leiðin okkar allra“ eftir keflvísku snillingana í Hjálmum.
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
Of mikil fjarlægð hefur myndast á milli Ráðhúss og úthverfa borgarinnar sem veldur því að traustið mælist lágt. Það er ástæða þess að ég legg áherslu á að efla samtalið við öll hverfi á nýju kjörtímabili, þar sem hlustað er á þarfir, væntingar og upplifanir íbúa, verkefnum forgangsraðað af hálfu íbúa, og þau beintengd við aðgerðir og fjármagn með gagnsæjum hætti.
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
Kiddi knús. Ég knúsaði bíl yfir heila helgi og vann þannig afnot af honum yfir heilt ár. Svo er ég líka mikið fyrir að knúsa fólk, ekki bara bíla.
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
Allt! Nei ég segi svona. Ég er með fagmennsku á heilanum svo ég lofa aldrei neinu sem ég get ekki staðið við. Ég mun standa við það að efla aðkomu fólks að ákvörðunartöku, einfalda kerfin og auka frelsi fólks í borginni. Reykjavík er frábær borg að svo mörgu leyti en við Píratar ætlum að gera hana ennþá betri og tryggja að hún virki fyrir alla.