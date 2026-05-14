Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Kristinn Ólafsson er oddviti Samfylkingarinnar, Viðreisnar og óháðra í Seltjarnarnesbæ.
Ég heiti Kristinn Ólafsson og ég skipa oddvitasæti Samfylkingar, Viðreisnar og óháðra á Seltjarnarnesi. Ég er 66 ára og er menntaður viðskiptafærðingur frá Viðskipaháskólanum í Osló
Kona mín er Laufey Elísabet Gissurardóttir og við eigum þrjú uppkomin börn og sex barnabörn. Við Laufey búum á Melabraut á æskuheimili mínu þannig að tæknilega bý ég enn heima.
Ég hefu gegnt ýmsum störfum á lífsleiðinni en fyrst eftir nám starfaði ég á Seltjarnarnesi hjá Nesskip. Eftir það starfaði fór ég í auglýsingabransan og starfaði hjá AUK auglýsingastofu við auglýsinga og ráðgjafastörf. Eftir auglýsingabransan var það markaðsrannsóknarbransinn en ég starfaði hjá Gallup/IMG/Capacent í 13 ár. Ég hef verið virkur í björgunarsveitastarfi í 45 ár og ég starfaði sem framkvæmdastjóri hjá Slysavarnafélaginu Landsbjörg í sex ár. Síðar starfaði ég sem framkvæmdastjóri hjá augnlæknastöðinni Sjónlag og hjá Skátunum.
Ég hef alltaf verið mjög virkur í félagsstarfi og starfað í stjórnum fjölda félaga er hafa tengst mér. Síðast var ég formaður Nesklúbbsins, Golfklúbbs Seltjarnarness.
Í frítíma mínum fer ég mikið á fjöll bæði á sumrin og veturna. Á sumrin eru það gönguferðir og skíðin og vélsleðinn á veturnar. Ég á erfitt að vera kjurr, þarf alltaf að vera að gera eitthvað og ekki skemmir fyrir ef það eru einhver ævintýri í spilinu. Ég hef aldrei áður verið virkur í stjórnmálastarfi og þetta er því frum raun mín á þessum vettvangi. Ég er svo heppinn að hafa með mér öflugt og reynslumikið fólk á listanum þannig að ég er alveg óhræddur við verkefnið og hlakka bara til.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Akureyri“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Óli K, bók um föður minn“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Hagræða í innkaupum og samningum. Gera langtíma áætlanir og tryggja að öll stærri verkefni séu boðin út.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Ráðast í viðgerðir á þakinu á Mýrarhúsaskóla sem lekur í dag og skapar óásættanlegar aðstæður fyrir starfsfólk og nemendur. XS lofar vatnsheldum skólum!“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Aldrei dauð stund!“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Hringja“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Ekki lofa of miklu, þurfum að bæta reksturinn. Betra að lofa litlu, en standa við allt.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Sérfræðingur í skólamálum. Sem betur fer eru nokkrir slíkir á listanum okkar.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Setja upp gjaldskyldu á bílastæðinu í Gróttu. Þar er vinsæll áfangastaður ferðafólks, sem bærinn getur haft umtalsverðar tekjur af.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Spurði hvernig ég kæmist inn í bílinn minn þegar að rafhlaðan kláraðist á fjarstýringunni.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Kosningar snúast um málefni og stundum málamiðlanir. Við getum unnið með öllum, ef það næst ásættanlegur málefnasamningur og sátt um faglega stjórn bæjarins.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Splæsti í stærri dekk undir fjallajeppa fjölskyldunnar en gleymdi að bera það undir eiginkonuna.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Golfvöllurinn á Seltjarnarnesi og nálægð við náttúruöflin.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Vatnsglas og kaffibolli. Fasta til kl. 12“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Skortur á samtali og samráði. Ofríki naums meirihluta sem hefur setið allt of lengi, frá 1950, nánar tiltekið. Við munum leitast við að ná miklu víðtækara samráði en gert hefur verið.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Bæta reksturinn og gera Seltjarnarnes skemmtilegt aftur.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Slá í gegn, Stuðmenn“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Röng forgangsröðun og losaralegur rekstur hefur valdið fjárhag bæjarfélagsins alvarlegu tjóni.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Kóla- Kristinn Ólafsson Starfaði á auglýsingastofunni AUK 1993 og kvittaði undir reikninga með upphafsstöðum úr nafninu mínu. Það festist við mig og var kallaður Kóla eftir það. Löngu á undan samnefndum tónlistarmanni.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Öll. Við lofum ekki miklu, en stöndum við það. Mikilvægast verður samt að stunda virka hlustun. Það er svo mikilvægt að hlusta á fólk.“