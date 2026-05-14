Seinni undanúrslit Eurovision fóru fram í Vínarborg í kvöld og komust tíu atriði áfram á úrslitakvöldið. Framlög Búlgaríu, Úkraínu og Noregs eru meðal þeirra sem birtast aftur á Eurovision-sviðinu í Austurríki á laugardag.
Auk þeirra hlutu Ástralía, Rúmenía, Malta, Kýpur, Albanía, Danmörk og Tékkland hylli áhorfenda og dómnefnda að þessu sinni. Flytjendur og lög þeirra eru eftirfarandi:
Fyrra undanúrslitakvöldið fór fram á þriðjudag og komust þar einnig tíu lönd áfram venju samkvæmt. Eftirfarandi atriði tryggðu sér þar sæti á lokakvöldinu:
Til viðbótar við lögin tuttugu munu fulltrúar Austurríkis sem sigraði í fyrra taka þátt á laugardag og atriði Frakklands, Þýskalands, Ítalíu og Bretlands sem leggja fram meira fjármagn til keppninnar en löndin í undanúrslitum.
Spánn hefði allajafna tilheyrt síðastnefnda hópnum en tekur ekki þátt í Eurovision þetta árið vegna andstöðu við þátttöku Ísraels. Ísland, Írland og Holland og Slóvenía stíga heldur ekki á svið í ár af sömu ástæðu.
Fréttin hefur verið uppfærð.
Ísraelar, Svíar og Finnar eru meðal þjóða sem komust áfram í úrslit Eurovision, söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Fyrri undanúrslitin voru haldin í kvöld.
Fyrra undanúrslitakvöld Eurovision fór fram í Austurríki í gærkvöldi og en seinna undanúrslitakvöldið á dagskrá annað kvöld og verður þá ljóst hvaða 25 framlög verða flutt á úrslitakvöldinu á laugardaginn.
Ríkisútvarpið sýnir Eurovision í ár þar sem útvarpið vildi gefa fólki sem hefur áhuga á Eurovision kost á að fylgjast með keppninni með íslenskum þul frekar en að vísa því fólki á erlenda miðla sem einnig sýni keppnina. Keppnin sé auk þess vinsæl meðal fjölskyldufólks og þess vegna fór Ríkisútvarpið ekki sömu leið og spænska, írska og slóvenska ríkisútvarpið sem ákváðu hvorki að taka þátt í keppninni né sýna frá henni.
Eurovison, söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva, fer fram 70. skiptið í ár en keppnin verður haldin í höfuðborg Austurríkis, Vín, og hefst á þriðjudaginn, þann 12. maí. Tölurnar sýna greinilega að lög þess árs ná ekki til áhorfenda á sama stigi og undanfarin ár en spilunartölur Eurovision á Spotify hafa nánast helmingast.