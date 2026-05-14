Þessi lönd komust á­fram á seinna undanúr­slita­kvöldi Euro­vision

Eiður Þór Árnason skrifar
Dara frá Búlgaríu komst áfram í kvöld. EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Seinni undanúrslit Eurovision fóru fram í Vínarborg í kvöld og komust tíu atriði áfram á úrslitakvöldið. Framlög Búlgaríu, Úkraínu og Noregs eru meðal þeirra sem birtast aftur á Eurovision-sviðinu í Austurríki á laugardag.

Auk þeirra hlutu Ástralía, Rúmenía, Malta, Kýpur, Albanía, Danmörk og Tékkland hylli áhorfenda og dómnefnda að þessu sinni. Flytjendur og lög þeirra eru eftirfarandi: 

  • Búlgaría: DARA - Bangaranga
  • Úkraína: LELÉKA - Ridnym
  • Noregur: JONAS LOVV - YA YA YA
  • Ástralía: Delta Goodrem - Eclipse
  • Rúmenía: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
  • Malta: AIDAN - Bella
  • Kýpur: Antigoni - JALLA
  • Albanía: Alis - Nân
  • Danmörk: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem
  • Tékkland: Daniel Zizka - CROSSROADS

Óvenjufá atriði á laugardag

Fyrra undanúrslitakvöldið fór fram á þriðjudag og komust þar einnig tíu lönd áfram venju samkvæmt. Eftirfarandi atriði tryggðu sér þar sæti á lokakvöldinu:

  • Grikkland: Akylas með lagið Ferto
  • Finnland: Linda Lampenius og Pete Parokkonen með lagið Liekinheitin
  • Belgía: ESSYLA með lagið Dancing on the Ice
  • Svíþjóð: FELICIA með lagið My System
  • Moldóva: Satoshi með lagið Viva, Moldova!
  • Ísrael: Noam Bettan með lagið Michelle
  • Serbía: LAVINA með lagið Kraj Mene
  • Króatía: LELEK með lagið Andromeda
  • Litháen: Lion Ceccah með lagið Sólo Quiero Más
  • Pólland: ALICJA með lagið Pray

Til viðbótar við lögin tuttugu munu fulltrúar Austurríkis sem sigraði í fyrra taka þátt á laugardag og atriði Frakklands, Þýskalands, Ítalíu og Bretlands sem leggja fram meira fjármagn til keppninnar en löndin í undanúrslitum. 

Spánn hefði allajafna tilheyrt síðastnefnda hópnum en tekur ekki þátt í Eurovision þetta árið vegna andstöðu við þátttöku Ísraels. Ísland, Írland og Holland og Slóvenía stíga heldur ekki á svið í ár af sömu ástæðu.  

Fréttin hefur verið uppfærð.

Þau komust áfram í úrslit Eurovision

Ísraelar, Svíar og Finnar eru meðal þjóða sem komust áfram í úrslit Eurovision, söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Fyrri undanúrslitin voru haldin í kvöld.

Hvað veistu um… Eurovision?

Fyrra undanúrslitakvöld Eurovision fór fram í Austurríki í gærkvöldi og en seinna undanúrslitakvöldið á dagskrá annað kvöld og verður þá ljóst hvaða 25 framlög verða flutt á úrslitakvöldinu á laugardaginn.

Ákvörðun um að sýna Eurovision tekin fyrir barnafjölskyldur

Ríkisútvarpið sýnir Eurovision í ár þar sem útvarpið vildi gefa fólki sem hefur áhuga á Eurovision kost á að fylgjast með keppninni með íslenskum þul frekar en að vísa því fólki á erlenda miðla sem einnig sýni keppnina. Keppnin sé auk þess vinsæl meðal fjölskyldufólks og þess vegna fór Ríkisútvarpið ekki sömu leið og spænska, írska og slóvenska ríkisútvarpið sem ákváðu hvorki að taka þátt í keppninni né sýna frá henni. 

Eurovision fer fram í vikunni en hlustunartölur hríðfalla

Eurovison, söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva, fer fram 70. skiptið í ár en keppnin verður haldin í höfuðborg Austurríkis, Vín, og hefst á þriðjudaginn, þann 12. maí.  Tölurnar sýna greinilega að lög þess árs ná ekki til áhorfenda á sama stigi og undanfarin ár en spilunartölur Eurovision á Spotify hafa nánast helmingast.



