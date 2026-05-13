Lífið

Kosningavökur flokkanna: Hótel, veislusalir og einn leynistaður

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Stemmingin á kosningavökum flokkanna mun væntanlega velta á niðurstöðunum.
Sveitarstjórnarkosningar eru á laugardaginn og eftir margra vikna átök nálgast kosningabaráttan hápunkt sinn, kosningakvöldið sjálft. Kosningavökur eru yfirleitt skemmtilegustu partýin þó stemmingin velti auðvitað á uppskerunni.

Flokkarnir halda kosningavökur um allt land en stærstu teitin verða þó í höfuðborginni þar sem spennan er einna mest. Flokkarnir fara ólíkar leiðir í vali á stöðum fyrir kosningavökurna, veislusalir hótela eru vinsælir sem og samkomusalir og svo nýta aðrir eigin húsnæði.

Hér fyrir neðan ber að líta lista yfir kosningavökur flokkanna í Reykjavík á laugardagskvöld. Stjórnmálaflokkurinn Okkar borg - þvert á flokka sker sig úr hópnum og gefur ekki upp nákvæma staðsetningu.

Flokkur fólksins - Fjörgyn í Grafarvogskirkju

Flokkur fólksins hefur gegnum tíðina haldið kosningavöku sína í höfuðstöðvum sínum í salnum Fjörgyn á neðri hæð Grafarvogskirkju. Það er ekki breyting þar á í ár.

Skrifstofa Flokks fólksins er í salnum Fjörgyn í Grafarvogskirkju.Vísir/Vilhelm

Framsóknarflokkurinn - Ský bar

Framsóknarflokkurinn í Reykjavík heldur kosningavöku sína á barnum Ský sem er á áttunda hæð Center Hotels Arnarhvoll við Ingólfsstræti 1. 

Útsýnið af Ský bar er ansi gott.Ský bar

Góðan daginn - Hótel Eyja

Yngsta framboðið, Góðan daginn, heldur kosningavöku sína í veislusal Hótels Eyju á Brautarholti 10. Frumlegt og spennandi val.

Hótel Eyja er í Brautarholtinu.

Miðflokkur - Hótel Borg

Miðflokkurinn heldur sameiginlega kosningavöku fyrir allt höfuðborgarsvæðið á Hótel Borg. Það verður því væntanlega margt um manninn.

Miðflokksmenn fylgjast með niðurstöðum kosninganna á Hótel borg.Vísir/Vilhelm

Okkar borg - Leynilegur staður

Samkvæmt svörum frá framboðinu Okkar borg - þvert á flokka til fréttastofu verður kosningavaka þess „á leynistað“. Þeir sem hafa í hyggju að heimsækja allar kosningavökurnar þetta kvöldið verða því annað hvort að þefa leynistaðinn uppi eða hringja í framboðið.

Píratar - Tunglið

Píratar halda kosningavöku sína í veislusalnum Tunglinu á Lækjargötu frá klukkan 20 til 1 um nóttina. „Gott aðgengi og drykkir í boði á meðan birgðir endast,“ segir í lýsingu Pírata á viðburðinum.

Píratar verða í Tunglinu.

Samfylking - Austurbæjarbíó

Samfylkingin verður með kosningavöku sína í Austurbæjarbíói á Snorrabraut. Samfylkingin í Reykjavík hélt kosningavökuna árið 2018 líka í Austurbæjarbíói og náði þá rúmum 25 prósentum - flokkurinn vonast eftir svipuðum niðurstöðum í ár.

Sjálfstæðisflokkur - Sjálfstæðissalurinn

Sjálfstæðismenn verða á hárréttum stað ef miðað er við nafnið, í Sjálfsstæðissalnum á Parliament Hotel við Austurvöll. Þeir voru líka þar í síðustu Alþingiskosningum og virðast una sér vel þar.

Sjálfstæðissalurinn er einkar glæsilegur.

Sósíalistar - Skrifstofa Sósíalistaflokksins

Sósíalistar fara sömu leið og Flokkur fólksins og halda kosningavöku sína á skrifstofu flokksins á Hverfisgötu 105. Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið, partý á flokksskrifstofum eru oft bestu partýin.

Sósíalistar fagna á skrifstofum sínum á Hverfisgötu.

Viðreisn- Kolaportið

Viðreisn heldur kosningavöku sína í Kolaportinu á Tryggvagötu frá klukkan 20 til miðnættis. Samfylkingin hélt kosningavöku sína þar í síðustu Alþingiskosningunum og uppskar ríkulega, spurning hvað Björg og félagar fá upp úr kössunum.

Kolaportið hefur verið rekið í Tollhúsinu síðastliðin tuttugu ár.Vísir/Sigurjón

Vinstrið - Tónabíó

Kosningavaka Vinstrisins verður í Tónabíói í Skipholti þar sem er nýlega búið að endurvekja gamla tónleikasalinn til ýmiss konar viðburðahalds.

Fyrr á árinu var Tónabíó gert upp og hefur sjaldan litið betur út.
