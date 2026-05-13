Kosningavökur flokkanna: Hótel, veislusalir og einn leynistaður

Sveitarstjórnarkosningar eru á laugardaginn og eftir margra vikna átök nálgast kosningabaráttan hápunkt sinn, kosningakvöldið sjálft. Kosningavökur eru yfirleitt skemmtilegustu partýin þó stemmingin velti auðvitað á uppskerunni.
Flokkarnir halda kosningavökur um allt land en stærstu teitin verða þó í höfuðborginni þar sem spennan er einna mest. Flokkarnir fara ólíkar leiðir í vali á stöðum fyrir kosningavökurna, veislusalir hótela eru vinsælir sem og samkomusalir og svo nýta aðrir eigin húsnæði.
Hér fyrir neðan ber að líta lista yfir kosningavökur flokkanna í Reykjavík á laugardagskvöld. Stjórnmálaflokkurinn Okkar borg - þvert á flokka sker sig úr hópnum og gefur ekki upp nákvæma staðsetningu.
Flokkur fólksins hefur gegnum tíðina haldið kosningavöku sína í höfuðstöðvum sínum í salnum Fjörgyn á neðri hæð Grafarvogskirkju. Það er ekki breyting þar á í ár.
Framsóknarflokkurinn í Reykjavík heldur kosningavöku sína á barnum Ský sem er á áttunda hæð Center Hotels Arnarhvoll við Ingólfsstræti 1.
Yngsta framboðið, Góðan daginn, heldur kosningavöku sína í veislusal Hótels Eyju á Brautarholti 10. Frumlegt og spennandi val.
Miðflokkurinn heldur sameiginlega kosningavöku fyrir allt höfuðborgarsvæðið á Hótel Borg. Það verður því væntanlega margt um manninn.
Samkvæmt svörum frá framboðinu Okkar borg - þvert á flokka til fréttastofu verður kosningavaka þess „á leynistað“. Þeir sem hafa í hyggju að heimsækja allar kosningavökurnar þetta kvöldið verða því annað hvort að þefa leynistaðinn uppi eða hringja í framboðið.
Píratar halda kosningavöku sína í veislusalnum Tunglinu á Lækjargötu frá klukkan 20 til 1 um nóttina. „Gott aðgengi og drykkir í boði á meðan birgðir endast,“ segir í lýsingu Pírata á viðburðinum.
Samfylkingin verður með kosningavöku sína í Austurbæjarbíói á Snorrabraut. Samfylkingin í Reykjavík hélt kosningavökuna árið 2018 líka í Austurbæjarbíói og náði þá rúmum 25 prósentum - flokkurinn vonast eftir svipuðum niðurstöðum í ár.
Sjálfstæðismenn verða á hárréttum stað ef miðað er við nafnið, í Sjálfsstæðissalnum á Parliament Hotel við Austurvöll. Þeir voru líka þar í síðustu Alþingiskosningum og virðast una sér vel þar.
Sósíalistar fara sömu leið og Flokkur fólksins og halda kosningavöku sína á skrifstofu flokksins á Hverfisgötu 105. Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið, partý á flokksskrifstofum eru oft bestu partýin.
Viðreisn heldur kosningavöku sína í Kolaportinu á Tryggvagötu frá klukkan 20 til miðnættis. Samfylkingin hélt kosningavöku sína þar í síðustu Alþingiskosningunum og uppskar ríkulega, spurning hvað Björg og félagar fá upp úr kössunum.
Kosningavaka Vinstrisins verður í Tónabíói í Skipholti þar sem er nýlega búið að endurvekja gamla tónleikasalinn til ýmiss konar viðburðahalds.