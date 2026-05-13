Oddvitaáskorunin: Gamall rokkhundur alinn upp í pönkinu

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Sigurbjörn Rafn Úlfarsson er oddviti Framsóknar og óháðra í Strandabyggð.
Ég heiti Sigurbjörn Rafn Úlfarsson og er oddviti Framsóknar og Óháðra í Strandabyggð og bý á Hólmavík ásamt eiginkonu minni, Halldóru Jónsdóttur. Ég er fæddur og uppalinn á Álftanesi við Bessastaðatjörn en á ættir að rekja Bitrufjörð á Ströndum. Ég hef víðtæka reynslu úr atvinnulífi, rekstri og opinberum störfum og starfa í dag sem framkvæmdastjóri í Pakkhúsinu Vík á Hólmavík. Ég hef gegnt stjórnunarhlutverkum í sjávarútvegi, iðnaði og eigin rekstri, auk þess að hafa setið í sveitarstjórn, nefndum, stjórnum og félögum. Ég er í námi í viðskiptalögfræði við Háskólann á Bifröst og er með BA-próf í heimspeki, auk meistararéttinda í vélvirkjun. Þessi fjölbreytta menntun og reynsla hefur nýst mér vel í krefjandi verkefnum. Ég legg áherslu á ábyrgð, heiðarleika og skýra sýn um uppbyggingu samfélagsins. Ég vil vinna með fólki að raunhæfum lausnum sem styrkja atvinnulíf og efla mannlífið. Í frítíma hef ég gaman af útivist, heimspeki, tónlist og fjölskyldu.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Ég er fæddur og uppalinn á Álftanesi svo það kæmi sterklega inn en ég er alveg kominn hingað á Strandir og er ekki að fara neitt. Kannski má segja að ég sé strandamaður af Álftanesi.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Þær eru margar en helst mætti nefna, Birting eftir Voltare og Moby Dick eftir Herman Melville. Annars hef ég gaman að lesa heimspeki.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Öll verkefni sveitarfélaganna eru mikilvæg. Svo mikill niðurskurður myndi væntanlega ganga nærri sveitarfélaginu en þá þyrfti að forgangsraða og skera helst niður í verkefnum sem eru ekki lögbundin eða gefa af sér tekjur. Það þyrfti þó að jafna nokkuð jafnt yfir svo áhrifin yrðu ekki eins afdráttarlaus.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Það færi eflaust í að efla uppbyggingu íbúðarhúsnæðis og endurbætur á húsnæði grunnskólans.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Pönkið lifir“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Bæði er gott, fer eftir hvað þarf að gera. Tölvupóstur er staðfestanlegur, símtal er nánara og fljótlegar, en best er að hitta viðkomandi í eigin persónu og ræða saman.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Það hefur ekki reynt á það en ég er líka alveg ótrúlega auðveldur í samstarfi. Við vinnum á samvinnuhugsjón þar sem hvatt er til skoðanaskipta og hugmyndavinnu sem er mikill styrkur.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Það væri spennandi að vera sérfræðingur í að smíða vélmenni. En ég skil ekkert í rafmagni eða forritun. Mér finnst alveg heillandi hugsun að skapa eitthvað nýtt og fallegt.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Það þarf að fara vel ofan í rekstur og rekstrarfyrirkomulag allra stofnana og fyrirtækja í eigu sveitarfélagsins, það er alltaf viðkvæmt þar sem það snertir störf fólks. Það er jafnframt mjög nauðsynlegt að sýna raunverulegt aðhald og hagkvæmni í rekstri það skilar sér í betri þjónustu og sterkara sveitarfélag þegar fram í sækir.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Þýða texta og lesa yfir texta sem ég hafði skrifað. Ég reyndi að láta hana búa til mynd en það mistókst. Mér finnst merkilegt að enginn er að bjóða upp á gervigreindarnámskeið á netinu. Það þarf alltaf að fara eitthvað til að læra það sem er augljóslega netdæmi.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Ég get unnið með öllum. Niðurstaða kosninga segir til um vilja íbúanna. Ég er að vona að við gætum leitt sveitarstjórn þar sem allir fulltrúar vinni saman, fái ábyrgð og hlutverk til að sinna. Það væri sóun að nýta ekki krafta allra kjörinna fulltrúa.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Ég hef gert svo mörg mistök og sárust eru þau ef ég orsaka missætti milli mín og konunnar minnar. Ég hef vanið mig á að líta á mistök sem reynslu. Öllum er hollt að líta í eigin barm og skoða eigin mistök þegar taka þarf mikilvæga ákvörðun.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Lítil umferð, stutt í náttúruna og fjölbreytt mannlíf á tiltölulega fámennum stað.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Kaffi“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Skortur á samráði og veikt upplýsingaflæði til íbúa. Ég reyni að fylgjast með hvernig hlutirnir fara fram í stjórnsýslunni en ég verð að viðurkenna að ég átta mig ekki á því hvað er að gerast, svo er bara allt í einu búið að ákveða hvernig allt á að vera.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Markviss vinna að því að skuldastaða sveitarfélagsins verður örlítið skárri, auka tekjustofna.
Uppbygging íbúðahúsnæðis og atvinnutækifæra svo sem hótelbyggingu. Stefnumörkun um fjölgun íbúa og markvissan vöxt sveitarfélagsins. Dýpri samvinna við nágrannasveitarfélög og/eða sameiningar í lok kjörtímabils.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Þau eru svo mörg. Ég er gamall rokkhundur alinn upp í pönkinu. Leiksvið Fáránleikans er náttúrulega best. Þegar ég hlusta á tónlist leitast ég alltaf að heyra góða upptöku af lifandi flutningi. Það er samt eitt lag sem kemur ekki úr pönkinu en hefur verið límt á heilann í nokkra mánuði. Sem er lagið Masterpiece með Big Thief.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Samband og samráð við íbúana hefur á einhverjum tímapunkti glatast.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Það er leyniorð sem konan mín notar og bara við ein vitum hvað það er. Ég á líka leyniorð sem ég kalla hana og þegar við notum þessi orð þá erum við á góðum stað í sálinni. Annars hafa vinir mínir alltaf kallað mig Bjössa.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Hlusta á íbúana og vinna fyrir þá með gegnsærri og vandaðri stjórnsýslu með bættri upplýsingagjöf og samráði.“