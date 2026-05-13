Oddvitaáskorunin: „Ég kom, ég sá að þetta meikaði engan sens“

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Sanna Magdalena Mörtudóttir er oddviti Vinstrisins í Reykjavík.
Ég er glöð að vera hluti af Vinstrinu þar sem við leggjum áherslu á samvinnu og samstöðu. Ég er 34 ára, fædd í maí og fólk sem trúir á stjörnuspeki myndi kalla mig þolinmóða manneskju sem stendur fast á því sem hún trúir, eins og á við um nautin samkvæmt þeirri speki. Ég er grænkeri og elska að elda og borða góðan mat svo finnst mér gaman að pæla í mannfólki þar sem ég er mannfræðingur.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Ég myndi loksins fara til Ísafjarðar en ég á ættir að rekja þangað. Langalangafi minn Leó Eyjólfsson rak þar skóverslun sem bar hans nafn og í framhaldi var hún í rekstri fjölskyldunnar.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Ég er með mjög fjörugt ímyndunarafl og elska að detta í skemmtilega nýja heima. Frásögnin í bókinni Ljónið, nornin og skápurinn eftir C.S. Lewis heillaði mig þegar ég var lítil stelpa og hefur setið með mér síðan.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Ég myndi byrja á því að skoða áfengiskaup sem eru á viðburðum og kaupa frekar holla drykki, það er líklegast ódýrara. Ég myndi alls ekki skera niður í þjónustu við fólk.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Ég myndi setja þetta fjármagn í fjölgun NPA-samninga. Fólk á að geta stjórnað eigin lífi í stað þess að heyra stöðugt að það þurfi að bíða aðeins lengur. Fyrir mér er þetta líka spurning um virðingu og frelsi. Fólk á ekki að þurfa að berjast fyrir grunnréttindum sínum ár eftir ár.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Ég kom, ég sá að þetta meikaði engan sens.“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Það er betra að hringja því þá eru minni líkur á misskilningi. Að því sögðu gætu samt ýmsir fundir oft frekar verið tölvupóstur.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Ég held að það sem væri „óvinsælast“ hjá sumum væri kannski það að ég vil að vinstrafólk tali einfaldara og noti ekki flókin hugtök, þannig að sem flest skilji okkur þó að þau hafi ekki endilega sett sig inn í málin.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Að sauma svo ég gæti gert við götótt föt.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Að hætta að rukka börn fyrir þjónustu, þau ættu til dæmis ekki að þurfa að greiða fyrir að taka þátt í viðburðum og skemmtunum á vegum grunnskólanna.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Ég spurði hana hvaðan hún fengi upplýsingarnar sínar. Það er mikilvægt að vera gagnrýnin og í því skyni er líka mikilvægt að tala frekar um þetta sem mállíkan.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Vinstrið vill vinna með öllum þeim sem taka undir áherslurnar um félagslegar lausnir sem nýtast heildinni.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Alls konar því það fylgir því að vera mennskur. Dæmi um mistök sem ég hef gert er að hlusta ekki nægilega vel á það sem fólk er að segja mér og það kenndi mér að það er mikilvægara að hlusta en að koma sinni skoðun á framfæri.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Ég þarf að ferðast meira um landið til þess að komast að því.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Ég fæ mér oftast hafrastykki.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Hvað góðar hugmyndir geta oft tekið langan tíma að verða að veruleika.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Mér finnst raunhæft og eðlilegt að ná að útvega fólki húsnæði, létta gjaldtöku af börnum og efla hverfin þannig að fólk á öllum aldri geti stundað sín áhugamál.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Survivor með Destiny’s Child“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Það hefur ekki verið byggt nóg fyrir fólk í þörf.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Sannsýpants. Ég man ekki hvernig þetta gælunafn kom til en það er fyndið að kalla mig Sannsýpants.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Ég lofa að hlusta. Það er mikilvægt að hlusta á hvað íbúar og starfsfólk borgarinnar segir en líka að kalla eftir sem fjölbreyttum röddum þannig að taka megi sem bestu ákvörðunina.“