Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Jónas heiti ég og er oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi.
Ég er fæddur í Svíþjóð en flutti í Kópavoginn á sjöunda aldursári, þar sem ég gekk í Lindaskóla, æfði körfubolta með Breiðablik og handbolta með HK. Eftir fjögurra ára stopp í Danmörku fluttum við fjölskyldan á Álfhólsveginn. Ég er kvæntur Andreu Gestsdóttur og saman eigum við þrjár dætur, tvíburana Ölmu Jóhönnu og Vigdísi Sölku, fimm ára, og hana Svövu Sóllilju, eins árs.
Ég er lögfræðingur en hef starfað við fjölbreytt störf í gegnum tíðina. Ég hef verið kokkur, öryggisvörður, framleiðslustarfsmaður í álveri, blaðamaður og framkvæmdastjóri Stúdentaráðs. Í Danmörku vann ég á stórri stofu við gerð lánasamninga fyrir nokkur af stærstu fyrirtækjum og bönkum Evrópu.
Ég hef verið jafnaðarmaður frá menntaskólaárum en er nú í fyrsta sinn í framboði. Ég er mikið fyrir útiveru og hvers kyns veiði, hef áhuga á bókmenntum og íþróttum og nýt þess mjög að elda.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Einhvers staðar úti á landi. Ég á rætur á Norðurlandi og Austurlandi, svo ég myndi segja Akureyri, Siglufirði eða Eskifirði.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Ég les frekar mikið og það er erfitt að gera upp á milli. Eftir umhugun eru þrjár bækur sem ég get eiginlega ekki gert upp á milli: Heimsljós eftir Halldór Laxness, Kings of the Yukon eftir Adam Weymouth og 100 ára einsemd eftir Gabriel Garcia Marquez.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Ég held að maður myndi alltaf reyna að hlífa þjónustu við bæjarbúa við slíkum niðurskurði og sjá hvort það sé ekki hægt að finna einhverja hagræðingu í miðlægri stjórnsýslu, innan stjórnkerfisins og í aðkeyptri ráðgjöf.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Ég myndi vilja dreifa þeim fjármunum nokkuð til jafns í að lækka kostnað barnafjölskyldna, efla heimaþjónustu við eldri borgara og til stofnframlags til uppbyggingar á óhagnaðardrifnu leiguhúsnæði.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Ég myndi titla ævisöguna mína „Eins og að þreyta lax“, sem er tilvísun til lýsingar föður míns á því hvernig var að ala mig upp. Ég var svona frekar uppátækjasamur sem barn og ungmenni.“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Fer eftir aðstæðum en oftast er best að hringja.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Ég er ekki alfarið á móti biðgreiðslum, sem aðrir kjósa að kalla heimgreiðslur, í þeim tilfellum sem fjölskyldur hafa ekki fengið dagvistunarúrræði á tilætluðum tíma. Það er plástur en er þá allavega einhver búbót fyrir fólk sem getur ekki tekið að sér fulla atvinnu vegna barna sinna. Best væri þó að ríkið og sveitarfélög myndu lögfesta leikskólastigið, eins og hefur verið gert á öllum hinum Norðurlöndunum.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Eitthvað listrænt. Ég væri til í að verða ofboðslega góður í að teikna. Segjum það.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Af einlægni efast ég hreinlega um að nokkuð sem við myndum stefna að væri sérstaklega umdeilt. Við erum að leggja áherslu á að lækka kostnað barnafólks, hlúa betur að eldri borgurum og að passa upp á þá hluti sem gera Kópavog að Kópavogi, til dæmis hóflega þétta byggð, græn svæði og góðar sundlaugar.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Sem prinsipp nota ég gervigreindina ekki til textavinnslu en ég nota hana hins vegar til að vinna úr gögnum sem ég safna sjálfur. Síðast notaði ég hana til að gera tillögu að skiptingu á götum í Kópavogi og skipta sjálfboðaliðum okkar á svæðin – við höfum verið að drepa á dyr hjá bæjarbúum til að eiga virkt samtal um komandi kosningar.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Er ekki klassískt að segja að við göngum óbundin til kosninga? Það getur verið ágætur samkvæmisleikur að spá í möguleikana, en þegar öllu er á botninn hvolft ræðst þetta alfarið af stöðunni eftir kosningar. Það er á ábyrgð okkar sem taka kjöri að mynda starfshæfan meirihluta, sama hver niðurstaða kosninganna verður.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Þau eru nú frekar mörg, en þannig er tilveran, röð mistaka og tilraunir til úrbóta. Ég sé hins vegar alltaf eftir því að hafa hætt að læra á píanó. Því var haldið að mér en ég fór í kennslu fyrir ofan bílaþvottastöð og kom alltaf út í bíl til foreldra minna grænn í framan. Þá var erfitt að hafa eldmóð fyrir tónlistarnáminu.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Í Kópavogi eru bestu sundlaugar landsins.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Oftast læt ég kaffibollann duga en ef ég fæ mér eitthvað er það annaðhvort skyr eða hafragrautur. Egg og beikon á tyllidögum!“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Það er skortur á langtímahugsun sem fer í taugarnar á mér. Reksturinn er fjármagnaður með tekjum af lóðasölu og land Kópavogs er að klárast. Fólki á barneignaraldri fækkar í sveitarfélaginu á sama tíma og meðalaldur hækkar — hvernig ætlum við að standa undir rekstri án fólks á vinnandi aldri? Íþróttamannvirki eru ekki kláruð til fulls og það er engin fjárfestingaráætlun til langs tíma. Ég gæti haldið lengi áfram, en þið fattið pælinguna.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Ég held að það sé hægt að afreka ansi margt. Við höfum ekki talað fyrir kúvendingu heldur breyttri forgangsröðun. Að við hugsum til framtíðar og styrkjum okkar félagslegu innviði þannig að við byggjum samfélag þar sem við hjálpumst að og stefnum eitthvert í sameiningu.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Það fyrsta sem kom upp í hugann var When the Levee Breaks með Led Zeppelin.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Það er auðvitað margt sem ég get verið gagnrýninn á, ýmislegt hefur komið upp á, eins og framúrkeyrsla við Barnaskóla Kársness – það á eftir að koma í ljós hvort það hafi verið mistök eða óheppni, það hefur bara ekki verið skoðað. En ég held það hafi sannarlega verið mikil mistök að hafna íbúðafélaginu Bjargi um stofnframlag til að byggja heimili fyrir venjulegt vinnandi fólk á Vatnsendanum.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Einhverra hluta vegna hefur mamma mín kallað mig Lúlla í gegnum tíðina (sem stytting á Lúðvík, sem ég heiti samt ekki heldur). Í kosningabaráttunni var ég tekinn fyrir í Staksteinum Morgunblaðsins og var kallaður „ættarlaukur Samfylkingarinnar“. Þetta hefur okkur fundist mjög fyndið og er ég nú iðulega kallaður Lúlli laukur.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Ég er ekki mikið fyrir kosningaloforð sem slík. Ég held að það sé til vandræða að loforð örvæntingafullra stjórnmálamanna í kosningabaráttu eigi allt í einu að verða að veruleika án samhengis við þarfir bæjarins og vil því frekar tala um áherslur. Að því sögðu hef ég gefið eitt kosningaloforð sem slíkt og það er að lengja opnunartímann í sundlaugum bæjarins, og það ætlum við okkur að standa við.“