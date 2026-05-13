„Þrátt fyrir erfið úrslit var þetta ein magnaðasta reynsla lífs míns,“ segir Þorsteinn Friðfinnsson, sigursælasti rafíþróttamaður Íslands, sem var að ljúka keppni á stórmótinu PGL Astana með Counter Strike-liði Fisher Collage í Boston þar sem hann dvelur á fullum námsstyrk sem afreksíþróttamaður.
Sextán lið, sem teljast til þeirra bestu í heimi í þeim rómaða skotleik Counter Strike, mætast á PGL Astana sem hófst í höfuðborg Kasakstan á laugardaginn en Þorsteinn er fyrsti íslenski rafíþróttamaðurinn sem keppir á jafn stóru móti.
Þá brýtur Fisher Collage einnig blað í sögunni þar sem háskólalið hefur ekki komist á mót af þessari stærðargráðu áður en PGL Astana er sannkallað risamót í rafíþróttaheiminum og í því sambandi má benda á að heildarupphæð verðlaunafjár nemur 1,6 milljónum dollara, eða um það bil 196 milljónum íslenskra króna.
Mótinu lýkur mánudaginn 18. maí en Þorsteinn og Fisher Collage luku hins vegar keppni í gær eftir þrjá tapleiki. Hann er þó óbugaður og segir þetta engu breyta um að mótið og dvöl hans í Kasakstan hafi verið algerlega ógleymanleg upplifun.
„Það eitt að fá tækifæri til að keppa á svona stóru móti gegn bestu liðum heims var draumi líkast. Bara það að standa við hlið Counter Strike-goðsagna eins og „karrigan“ og „FalleN“ var eitthvað sem ég hefði aldrei trúað að myndi gerast þegar ég byrjaði að spila Counter Strike,“ segir Þorsteinn sem í rafíþróttaheiminum er þekktari undir spilaranafninu „THOR“.
„Úrslitin voru vissulega vonbrigði þar sem okkur tókst ekki að vinna einn einasta leik og ég er alls ekki sáttur við frammistöðu okkar. Þótt aðstæðurnar hafi verið erfiðar tel ég að við hefðum átt að geta gert betur,“ segir Þorsteinn og bendir á að einn liðsfélaga hans hafi veikst strax eftir komuna til Kasakstan og annar liðsmaður hafi ekki átt heimangengt og Fisher Collage hafi því þurft að spila með einn lánsmann.
„Sem lið áttum við að geta sýnt meira og geta gert betur,“ segir Þorsteinn sem slær þó hvergi á kröfurnar til sjálfs sín og félaga sinna og segist ekki vilja fela sig bak við afsakanir.
Gamall liðsfélagi Þorsteins, Kristján „kruzer“ Finnsson, segir hann þó mega vel við una enda hafi hann sýnt kunnuglega meistaratakta í mótbyrnum sem mætti Fisher Collage í leikjunum þremur.
„Þorsteinn er einn af mínum bestu vinum svo ég er fyrst og fremst bara ótrúlega stoltur og ánægður fyrir hans hönd. Hann missir aldrei sjálfstraustið eins og gerist oft hjá spilurum þegar hallar undan fæti og barist er í þröngri stöðu.“
Kristján nefnir til dæmis að í stöðunni 6-3 gegn The Huns, í þriðja og síðasta leik liðsins, hafi Fisher Collage unnið svokallaða „spar lotu“ þvert gegn gangi leiksins ásamt því að vinna lotuna þar á eftir en í báðum þeim lotum hafi ákvörðunartaka og tímasetning Þorsteins riðið baggamuninn.„Ég held að fólk geri sér ekki alveg grein fyrir því hversu þungt andlegi þátturinn vegur hjá spilurum sem komnir eru á það stig sem hann er að spila á. Að vera að spila uppi á sviði þar sem mörg hundruð þúsund manns eru að fylgjast með.Þar líður Steina best og þar liggur munurinn á honum og öðrum spilurum, gæinn er bara leikmaður sem spilar einstaklega vel undir pressu, sannkallaður „clutch“-spilari á mikilvægum augnablikum þar sem allt er undir.
Steini er okkar eini atvinnumaður í Counter-Strike og er þjóðinni og íslenska rafíþróttasamfélaginu til sóma sem fulltrúi landsins á stórmótum út um allan heim.“
Þrátt fyrir vonbrigðin á rafræna vígvellinum segir Þorsteinn upplifunina utan hans hafa verið „sturlaða“ og hann hafi varla getað hreyft sig án þess að vera beðinn um eiginhandaráritun eða mynd.
„Ég bjóst aldrei við því að unglingar í Kasakstan ættu eftir að elta mig um verslunarmiðstöðvar til þess að biðja mig um eiginhandaráritanir og myndir. Ég gaf líklega eitthvað í kringum 200 áritanir og stillti mér upp á álíka mörgum myndum með aðdáendum.“Þorsteinn er 25 ára gamall og óumdeilt einhver allra besti Counter Strike-spilari sem Ísland hefur alið og í fyrra skilaði færni hans í leiknum honum, fyrstum Íslendinga, í háskólanám í Bandaríkjunum á fullum námsstyrk.
Hann byrjaði að keppa í leiknum sextán ára og skapaði sér nafn, bæði hér heima og erlendis, meðal annars með því að vinna alla mögulega titla á Íslandi með liði sínu, Dusty.
Eftir að hafa leitt liðið til sigurs á Íslandsmeistaramótinu á síðasta ári lá leiðin til Boston þar sem hann stundar nám í verkefnastjórnun, keppir með Counter Strike-liði skólans og fikrar sig nær takmarkinu um atvinnumennsku á efsta stigi í Counter Strike.
PGL Astana er, þrátt fyrir þrjá tapleiki, engu að síður skref í þá átt en verðlaunaféð fyrir tvö neðstu sætin á mótinu nemur 8000 dollurum, eða tæpri milljón íslenskra króna, á meðan sigurliðið hreppir 256.000 dollara, rúmar 32 milljónir króna.„Ég mun varðveita minninguna um þetta mót í Kasakstan um ókomin ár og vona innilega að þetta sé ekki síðasta skiptið sem ég fæ tækifæri til að keppa á móti sem þessu,“ segir Þorsteinn sem er hvergi nærri hættur.