Ind­verski dansinn dunaði á Hilton

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Jayeeta Duttu var glæsileg í boði indverska sendiráðsins og Indverska félagsins á Íslandi á dögunum.
Jayeeta Duttu var glæsileg í boði indverska sendiráðsins og Indverska félagsins á Íslandi á dögunum. Indverska sendiráðið

Dansgleðin tók yfir á Vox klúbbi Hilton hótelsins á Suðurlandsbraut á dögunum þegar indverska sendiráðið og Indverska félagið á Íslandi stóðu fyrir einkaleiksdansi. 

Var um að ræða dansformið Kathak með Jayeetu Duttu, sem er Kathak-listakona og danskennari frá Indlandi. 

Kathak er ein af klassískum danshefðum Indlands og sést sjaldan hér á landi. Í sýningunni sameinuðust ljóðlist, tónlist, dans og frásagnir úr indverskri goðafræði. Viðburðurinn var tileinkaður því að efla menningartengsl Íslands og Indlands og gaf gestum tækifæri til að skyggnast inn í litríkan og fjölbreyttan heim indverskrar danslistar.

Meðal gesta voru listafólk, sendiherrar og aðrir fulltrúar sendiráða, starfsfólk utanríkisráðuneytisins og aðrir gestir úr ólíkum áttum íslensks samfélags.

Hér má sjá myndir frá fjörinu: 

Sigrún Elísabeth Arnardóttir, Shri R. Ravindra, sendiherra Indlands á Íslandi og Rashmi Ravindra.Indverska sendiráðið
Björg Árnadóttir, Shri R. Ravindra, sendiherra Indlands á Íslandi og Rashmi Ravindra.Indverska sendiráðið
Rashmi Ravindra og Jayeeta Dutta.Indverska sendiráðið
Jayeeta Dutta.Indverska sendiráðið
Jayeeta Dutta og Þórdís Jóhanna Lareau.Indverska sendiráðið
Rashmi Ravindra, Jayeeta Dutta og Shri R. Ravindra, sendiherra Indlands á Íslandi.Indverska sendiráðið
Satpal Singh.Indverska sendiráðið
Gestir í góðum gír.Indverska sendiráðið
Margt var um manninn og gestir fylgdust grant með.Indverska sendiráðið
Fleiri dansarar stigu á svið með Jayeetu.Indverska sendiráðið
