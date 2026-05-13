Dansgleðin tók yfir á Vox klúbbi Hilton hótelsins á Suðurlandsbraut á dögunum þegar indverska sendiráðið og Indverska félagið á Íslandi stóðu fyrir einkaleiksdansi.
Var um að ræða dansformið Kathak með Jayeetu Duttu, sem er Kathak-listakona og danskennari frá Indlandi.
Kathak er ein af klassískum danshefðum Indlands og sést sjaldan hér á landi. Í sýningunni sameinuðust ljóðlist, tónlist, dans og frásagnir úr indverskri goðafræði. Viðburðurinn var tileinkaður því að efla menningartengsl Íslands og Indlands og gaf gestum tækifæri til að skyggnast inn í litríkan og fjölbreyttan heim indverskrar danslistar.
Meðal gesta voru listafólk, sendiherrar og aðrir fulltrúar sendiráða, starfsfólk utanríkisráðuneytisins og aðrir gestir úr ólíkum áttum íslensks samfélags.
