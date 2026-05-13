Flosi Eiríksson, framkvæmdastjóri Örtækni og formaður knattspyrnudeildar Breiðabliks, hefur sett glæsilegt einbýlishús sitt á sölu. Eignin sem er 265 fermetrar er á einni hæð með innbyggðum bílskúr og óhindruðu sjávarútsýni í Kópavogi. Ásett verð er 300 milljónir króna.
Smartland greindi fyrst frá í morgun.
Flosi er mikill Kópavogskappi, gekk í Menntaskólann í Kópavogi og var fyrirliði sigurliðs skólans í Gettu betur árið 1989. Hann hefur gegnt formannsstöðu knattspyrnudeildar Breiðabliks frá árinu 2021 og var oddviti Kópavogslistanns þegar hann bauð fram 1998. Flosi sat lengi í bæjarstjórn Kópavogs, lengst af fyrir Samfylkinguna. Nýverið bauð hann sig fram sem formaður VR en laut í lægra haldi fyrir Höllu Gunnarsdóttur.
Húsið er staðsett á Kópavogsbakka með mikilli lofthæð, rúmgóðu alrými, gólfsíðum gluggum sem njóta fallegs útsýnis og í stofurými er glæsilegur arinn. Eignin skiptist í stofu, borðstofu og eldhús í opnu rými, sjónvarpsherbergi, hjónaherbergi með fataherbergi, fjögur barnaherbergi, tvö baðherbergi, þvottahús og bílskúr með geymslu.
Ekki er þó hægt að sjá myndir innan úr eigninni, aðeins mynd af húsinu úr lofti og útsýnið frá húsinu út á sjó. Á fasteignavef Vísis má sjá nánari upplýsingar um eignina.