Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Orri Hlöðversson er oddviti Framsóknar í Kópavogi.
Orri Hlöðversson er fæddur árið 1964. Alinn upp í Kópavogi. Orri lauk prófi í Alþjóðastjórnmálum og hagfræði frá Kaliforníuháskóla árið 1993. Að námi loknu starfaði Orri í Brussel í nokkur ár. Þaðan leiðin norður á Sauðárkrók og loks til Hveragerðis þar sem hann var bæjarstjóri um tíma. Hann hefur undanfarin 20 starfað hjá Frumherja hf – lengst af sem forstjóri en núna sem starfandi stjórnarformaður. Orri hefur verið formaður bæjarráðs í Kópavogi síðastliðinn fjögur ár. Orri leggur áherslu á vel rekinn bæ sem veitir góða þjónustu til sinna íbúa á öllum sviðum. Honum eru íþróttamálin hugleikin enda starfað í íþróttahreyfingunni um langt skeið. Hann var formaður aðalstjórnar Breiðabliks um sex ára skeið og formaður knattspyrnudeildar félagsins í þrjú ár. Þá var Orri formaður stjórnar Íslensks Toppfólbolta um árabil auk þess að sitja í stjórn KSÍ. Áhugamálin eru all mörg og má þar nefna hestamennsku, stangveiði, knattspyrnu og útihlaup.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi
„Sveitarfélaginu Ölfusi þar sem ég er að byggja mér frístundahús.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Skuggi vindsins eftir Sampere kemur upp í hugann. Og svo Kvöldsónatan eftir Ólaf Jóhann sem er síðasta bókin sem ég las. Snerting eftir sama höfund er líka góð.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Ég myndi leita fanga í rekstrarþáttum sem ekki snúa að velferð eða hagsmunum barn afjölskyldna.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Á þessum um tímapunkti í Kópavogi myndi ég líklega staldra við velferðarmálin með þennan aukabónus. Við höfum bætt þar í rösklega í undanfarin ár en betur má ef duga skal.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Grænn í gegn“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Legg það að jöfnu.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Ég er ekkert sérstaklega spenntur fyrir hvalveiðum.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Togar meira og meira í mig að vita meira um jarðfræði og læra að lesa landið betur.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Oftast sést ekki fyrirfram hvaða ákvarðanir eru umdeildar. Helst vildum við standa þannig að málum að engar ákvarðanir verði umdeildar.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Lét hana grafa upp fyrir mig öll fallegu kosningaloforðin í leikskólamálum höfuðborgarsvæðisins undanfarna áratugi. Því fer fjarri að saman hafi farið orð og efndir. Nema í Kópavogi, auðvitað.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með?
„Framsóknarflokkurinn er umbótasinnaður miðjuflokkur. Við erum ekki yfirlýsingarglöð heldur látum við verkin tala. Flokkurinn getur unnið með öllum og útilokar ekkert fyrirfram. Niðurstaða kosninganna ræður því hverjir mynda meirihluta.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Ekki laust við að manni hafi stundum orðið á í messunni. Ekkert þó sem hefur haft alverlegar afleiðingar í för með sér. Nýleg mistök sem koma upp rándýran bíl gegn betri vitund um gæði hans. Reyndist dýrt í krónum talið á endanum.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Það er verið að gera góða hluti víða en ég vil meina að innviðir í Kópavogi séu í fremstu röð. Skólastarf og íþróttir og æskulýðsstarf einnig. Þjónusta eins og snjómokstur og sorphirða ganga snuðrulaust fyrir sig. Ekkert af þessu er sjálfgefið.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Ristuð brauðsneið með osti og glas af mjólk. Á góðum degi skellir maður gúrkusneiðum ofan ostinn á líka. Kaffibolli ýmist á undan eða eftir.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Ekkert sem fer í taugarnarnar en stundum myndi maður vilja sjá málin komast hraðar í gegnum kerfin okkar og þar með aukin afköst og skilvirkni.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Áframhaldandi þróun og uppbygging á sveitarfélagi í fremstu röð. Uppbygging innviða og þjónusta eins íbúar vilja og þarfnast. Jöfn og stígandi framför.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Þau eru mýmörg. Nefni þrjú. Orðin mín með Sigurði Guðmundssyni er lag sem kemur upp í hugann núna. Líka Gamli góði vinur með Mannakorni og loks One of these things first með Nick Drake. Ég er á mjúku nótunum í dag.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Engin stór mistök sem ég man eftir. Eflaust ýmislegt sem hefði mátt gera betur og ganga hraðar fyrir sig.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Fengið á mig sárafá gælunöfn í gegnum tíðina. Fékk jú viðurnefnið Ortmund hjá vinahópnum mínum fyrir margt löngu. Held það hafi verið í höfuðið á Austur-þýskum frjálsíþróttamanni.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við.
„Ég er maður orða minna og stend við það sem ég lofa.“