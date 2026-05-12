Oddvitaáskorunin: Kjartan, Tanni, Tannsteinn, Steini

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Kjartan Páll Þórarinsson er oddviti Samfylkingarinnar í Norðurþingi.
Ég heiti Kjartan Páll Þórarinsson og er 44 ára, giftur Hörpu Ásgeirsdóttur og saman eigum við 2 dætur. Við erum búsett á Húsavík og höfum búið þar síðustu 15 ár.
Ég er fæddur og uppalinn á Akureyri en hef einnig búið á höfuðborgarsvæðinu. Höfuðborgarsvæðið er í sjálfu sér ágætt en norðurland er alltaf heima fyrir mér.
Ég er lærður húsasmiður en er einn af þeim iðnaðarmönnum sem fóru í háskóla í hruninu. Þar lærði ég stjórnmálafræði og einnig með diplóma í opinberri stjórnsýslu. Í dag starfa ég sem lögreglumaður á Húsavík og hef gert það síðastliðin 3 ár.
Íþróttir hafa alltaf verið stór partur af mínu lífi og var ég meira og minna uppí KA heimili þegar ég var krakki. Fótboltinn fylgdi mér lengst og spilaði ég með meistaraflokki með ágætis árangri að eigin mati.
Í dag er það eru það enn íþróttirnar sem eru fyrirferðarmiklar í mínu lífi og báðar stelpurnar okkar eru í fótbolta með Völsungi. Sjálfur reyni ég að vera aktívur þó fótboltaskórnir séu komnir á hilluna en það er það er helst ræktin sem heldur mér gangandi en ég kynntist brasilísku jiu jitsu fyrir nokkrum árum og mæli með því fyrir fólk á öllum aldri (segi ég sem er búinn að vera meiddur í baki í 1 ár ;-/) en það er kombakk á leiðinni!
Svo er ég gallharður stuðningsmaður Crystal Palace sem er alltaf vinsælt að ræða á mannamótum
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Akureyri“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Sextíu Kíló serían hans Hallgríms Helga er frábær!“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Ég myndi forgangsraða fólki fram yfir malbik.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Leikskóla mál og framkvæmdir við leikvelli.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Fallegi smiðurinn (Lag með prins póló sem má nota í auglýsingarnar)“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Hringja“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Að vilja ekki ganga í ESB“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Flugmaður !“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Byggja hús fyrir heilsutengda starfsemi.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Ég spurði hvort það væri nokkuð annar heimsfaraldur í uppsiglingu!“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Get unnið með öllum ef þeir vilja vinna með okkur“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Ég átti frábæran Saab 900 sem ég mundi enn vilja eiga.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Þingeyska loftið er heimsfrækt!“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„2 kaffibolla“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Aðgerðarleysi við uppbyggingu leiksvæða“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Gera vel við fjölskyldufólk og laða að ný atvinnutækifæri“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Bulls on Parade með Rage against the Machine er fast í spilun hjá mér þessa daga enda er platan Evil Empire 30 ára gömul í ár !“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Uppbygging leikvalla hefur verið aftarlega á listanum“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Einn vinur minn kallar mig alltaf Steini. Þróunin var þessi=Kjartan – Tanni – Tannsteinn – Steini. Allt mjög eðlilegt þarna….“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Við setjum fram raunhæf markmið sem við ætlum að ná. Uppbygging leiksvæða og leikskólagjöld verða forgangsmál.“