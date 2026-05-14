Oddvitaáskorunin: Sprittaði Herjólf í Covid

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Jón Þór Guðjónsson er oddviti Miðflokksins í Vestmannaeyjum.
Ég heiti Jón Þór Guðjónsson og verð 32 ára á þessu ári. Konan mín er Nanna Berglind Davíðsdóttir og við eigum þrjú börn, Tinnu Mjöll, Andreu Dögg og einn sjö vikna peyja sem á eftir að fá nafnið sitt. Ég er tölvunarfræðingur og starfa hjá Vestmannaeyjabæ. Ég rek HOPP í Vestmannaeyjum, er formaður Rafíþróttafélags Vestmannaeyja og er formaður Ferðamálasamtaka Vestmannaeyja.
Ég hef mikinn áhuga á útivist, hreyfingu og ferðalögum með fjölskyldunni. Stunda veiði, mótorhjól og er enn að reyna hafa tíma fyrir golfið sem maður stundaði mikið sem krakki.
Ég býð mig fram til að gera gott samfélag betra. Samfélag sem nýtir tækifæri sín en verndar um leið sérstöðu sína. Fara þarf í alvöru hagsmunagæslu þar sem árangur næst en samgöngur til og frá Eyjum eru með með öllu óviðunandi og sem fjölskyldufaðir ungra barna þá skipta íþróttamálin og skólamálin mig miklu máli.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Sigló“
Hver er uppáhaldsbókin þín?
„Þær eru nokkrar en Ríkur pabbi, fátækur pabbi eftir Robert Kiyosaki hafði líklega mest áhrif á mig, annars tók ég nýlega 1984 eftir George Orwell sem var frábær.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Fjárhagsáætlanir og eftirfylgni með verkefnum er eitthvað sem þarf að skoða þar sem að flest verkefni hafa farið langt umfram kostnaðaráætlun.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Það þarf að efla alls kyns innviði, gangstéttar og götur og einnig tómstundasvið.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Ég kann, ég get, ég vil. Ég spurði reyndar konuna mína líka, hún svaraði “Hvað get ég prófað nýtt”.
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Mér finnst betra hringja og fá svör en ég nota skilaboðin mikið.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Við erum mjög samstíga og enn sem komið er hef ég ekki lent í þessum aðstæðum. En við erum mjög samstíga í framboðinu.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Hafrannsóknum þá gæti ég græjað Landeyjahöfn 100 prósent og aðstoðað með göngin.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Það þarf eflaust að taka nokkrar óvinsælar ákvarðanir, skoða rekstur og fara yfir stöðuna. Ég myndi vilja endurskoða þessa klefa byggingu til dæmis.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Maður er í miðri kosningabaráttu þannig síðasta spurning var “Hvaða sveitarfélög hafa nýlega farið í klefa- eða viðbyggingu við íþróttahús og hvað kostaði það”
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Þeir eru bara tveir með okkur en ég er til í vinna með báðum, fer bara eftir því hver aðhyllist betur okkar stefnu.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni?
„Þau hafa líklega verið nokkur en við lærum bara af þeim. Það situr þó alltaf í mér að hafa ekki flutt fyrr erlendis.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Nálægðin við allt. Við erum með fjöllin, sjóinn, afþreyingu, strandir, úteyjar og allt innan við 13 km radíus. Svo verður að nefna kraftinn í Eyjamönnum.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Hreint skyr með rjóma og hunangi eða egg, fer eftir degi.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Skortur á framtíðarsýn“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Alvöru framtíðarsýn, laga innviði bæjarins og beita alvöru þrýstingi fyrir samgöngum.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Runaway - Kanye West.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Ekki náð að vera á undan fólksflutningi heim. Sett alltof mikla fjármuni í hluti sem snerta ekki 95% íbúa. Vanræksla á innviðum. Léleg hagsmunagæsla. Íþróttahúsið hefur setið alltof lengi á hakanum, flest allir Vestmannaeyingar fara þarna í gegn og að það sé ekki komið lengra en það er, finnst mér galið.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Nýlegast er kannski Spritti. Fékk það því ég fór að vinna við það að spritta í Herjólfi þegar ég flutti aftur heim í covid. Svo var ég kallaður langi Jón af því ég var sláni. Hef líka alltaf haft gaman af “bróðir systir Gulla”, systir mín var kölluð systir Gulla þá lá hitt við.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Stefni á öll, en vonandi sem allra flest.“