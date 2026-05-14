Oddvitaáskorunin: Streymdi hrotunum beint á Facebook

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Ester Bíbí Ásgeirsdóttir er oddviti Vinstrisins í Hafnarfirði.
Ég er alin upp í Keflavík af tveimur kennurum og á þrjú systkini. Ég er tónlistarkona og hef verið í ýmsum hljómsveitum og tónlistarverkefnum gegnum tíðina, meðal annars Kolrössu Krókríðandi og Singapore Sling. Ég hef gegnum tíðina starfað í kvikmyndagerð en er núna verkefnastjóri á Kvikmyndasafni Íslands.
Við, fjölskyldan, festum kaup á niðurníddu húsi í Hafnarfirði fyrir um það bil 15 árum og höfum verið að gera það upp síðan. Maðurinn minn heitir Nicolas og er frá Frakklandi og við eigum þrjá syni. Við unum okkur vel í Hafnarfirði. Hér er friður og ró þrátt fyrir að það sé stutt í allt sem þarf.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Vestfirðir, hafa alltaf togað. Þaðan er ég ættuð. En svo hugsa ég líka oft um Frakklandi. Þar býr fjölskylda mannsins mín og við elskum að vera þar.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Sjálfstætt fólk eftir Halldór Laxness“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Hér það að skoða gaumgæfilega dularfulla útvistun ýmissa verkefna sveitarfélagsins. Það er nefnilega ekki alltaf ódýrara að útvista og næsta víst að það er oftast dýrara. Í bæinn er hægt að laða að skemmtileg fyrirtæki í frumkvöðla- eða nýsköpunarverkefnum sem og að búa ýmsum litlum fyrirtækjum í þjónustu eða ferðamennsku betur í haginn. Þannig er hægt að efla tekjur og atvinnumöguleika Hafnfirðinga í sveitarfélaginu á móti.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Lengja opnunartíma sundlauga því þær eru mikilvægar lýðheilsu allra aldurshópa og mikilvægt samfélagsrými. Efla menningarlíf. Greina af fullri alvöru þarfir þeirra sem þurfa á þjónustu sveitafélagsins að halda og ráðast beint í þær framkvæmdir sem þarf.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Bíbí, ekki miðill en flest annað. Eða bara Mamma rokkar, bæði væri skemmtilegt.“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Alltaf að hringja ef erindið er meira en ein spurning.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Aðalhugmyndafræði Vinstrisins er byggð á lýðræði. Við erum ný hreyfing sem myndast utan um hugmyndir sem við erum í grunninn öll sammála um. Þær hugmyndir snúa að jafnrétti, efnahagslegu réttlæti, umhverfisvernd og lýðræði. Í Vinstrinu má vera ósammála um leiðir til að komast að þessum kjarna í stefnu okkar en um það snúast stjórnmálahreyfingar, við ræðum saman og leysum málin.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Að vera húsasmiður væri geðveikt nett.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Ég myndi gera stjórnsýsluna faglegri og gagnsærri. Ég myndi vilja sjá útsvar sett á fjármagnstekjur. Það er einfaldlega sanngirnismál. Við vitum að aldraðir greiða útsvar, fólkið í fæðingarorlofi greiðir útsvar og þiggjendur atvinnuleysisbóta sömuleiðis, sem og allir launþegar og ekki nema eðlilegt að þeir sem lifa einungis á fjármagnstekjum taki þátt í að fjármagna samfelagið.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Hundurinn minn er með dularfulla bólu á trýninu. Ég spurði gervigreindina hvort þetta væri eitthvað til að hafa áhyggjur af. Hún hafði ekki miklar áhyggjur sem reyndist vera rétt mat samkvæmt dýralækni.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Við erum tilbúin að vinna með öllum. Auðvitað eigum við sterkasta samleið með Samfylkingunni en við skiljum að það er ábyrgðarhlutverk að bjóða sig fram til starfa fyrir bæjarbúa. Við beinlínis eigum að finna leiðir til að vinna saman, lenda málum og semja til að starfa fyrir fólkið sem býr í bænum og koma þannig mikilvægum málum áfram gegnum stjórnsýsluna. Bæjarpólitík sem og öll önnur pólitík á að snúast um lífskilyrði fólks en ekki ímynd flokka!
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Einu sinni hringdi vinafólk í mig eldsnemma um morgun og benti mér vinsamlega á að ég væri „live” á „Facebook“ og þau væru að hringja vegna þess að það væri augljóst að þetta væri ekki viljaverk því þau heyrðu háværar hrotur í live- myndbandinu. Rosalegt! Kannski kveikti ég á „live feed á facebook“ þegar ég hélt í svefnrofunum að ég væri að fresta vekjaraklukku eða eitthvað? Allavega hið dularfyllsta og vandræðalegasta mál.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Hafnarfjörður er fallegt þorp í borg. Hér er mikil saga, sterk menning, hraunið, sjórinn, gamla byggðin og allt það fólk sem gefur bænum líf. Okkur sem búum í Hafnarfirði finnst við vera með eina alvöru miðbæinn á höfuðborgarsvæðinu fyrir utan miðbæ Reykjavíkur. Bárujárnshúsin í gamla bænum eru ótrúlega sjarmerandi og þau ber að vernda.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Sterkt kaffi“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Stjórnsýslan í Hafnarfirði kemur oft fyrir sjónir sem ófagleg. Ef við tökum nýleg dæmi þá samþykkti bæjarráð Hafnarfjarðar viljayfirlýsingu um samstarf við tiltekið fyrirtæki á svæði Krýsuvíkur sem er náttúruauðlind í almannaeigu. Þetta er eitt af fjölmörgum dæmum þar sem bæjarstjórnin leitar til ákveðinna fyrirtækja fremur en að bjóða stór verkefni út á almennum markaði. Einnig er auðvitað grafalvarlegt að í bænum séu um 600 manns á biðlista fyrir ódýrara húsnæði.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Við viljum koma jafnvægi á húsnæðismarkaðinn. Við eigum öll að geta búið við það einfalda öryggi að eiga þak yfir höfuðið sem hefur ekki af okkur allar ráðstöfunartekjur. Það er mjög mikilvægt að koma almenningssamgöngum sem og bílaflotanum okkar í réttan farveg strax samhliða uppbyggingu hjólastíga og göngustíga í bænum. Við getum ráðist í markvissar aðgerðir til að tryggja gagnsæi í stjórnsýslunni og fært valdið í meira mæli til bæjarbúa í Hafnarfirði. Tökum strax utan um öll börn og starfsfólk sem sinnir þeim af sanngirni og réttlæti.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Landráð eftir BlazRoca/Erp Eyvindarson.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Innviðir hafa ekki fylgt uppbyggingu nýrra hverfa. Það þarf gera mikið betur í fegrun hverfa, plöntun trjáa og uppbyggingu grænna svæða. Menningarlíf hefur setið á hakanum allt of lengi, biðlistar í tónlistarnám eru alltof langir og leikfélög hafa þurft að flýja bæinn vegna aðstöðuleysis. Einkaframkvæmdin svokallaða, fékk að byggja skóla fyrir bæinn á sínum tíma. Það hefur reynst bænum stórkostlega dýrt.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Bíbí Blátönn, en það kölluðu foreldrar mínir mig þegar ég var lítil og fékk oft munnangur og meðal við því var blátt.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Við erum með sterka sýn og málefni sem við munum beita okkur fyrir af fullum þunga. Við munum standa vörð um viðkvæma hópa í samfélaginu og náttúruauðlindir okkar og gera okkar allra besta til að byggja upp sterkara og réttlátara samfélag fyrir öll.“