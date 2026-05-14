Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Björg Magnúsdóttir er oddviti Viðreisnar í Reykjavík.
Ég er fjölskyldukona sem bý í Gerðunum í Reykjavík með börnum á öllum skólastigum, labrador-hundinum Skugga og sambýlismanni mínum Tryggva. Lengst af hef ég starfað í fjölmiðlum, sem fréttamaður, þáttastjórnandi og dagskrárgerðarkona hjá RÚV, en hef einnig fengist við handritagerð fyrir sjónvarp og skrifað bækur. Frá 2024-2025 var ég aðstoðarmaður borgarstjóra. Þá fékk ég góða innsýn inn í hvernig hlutirnir virka eða virka ekki í Ráðhúsinu.
Ég fer í pólitík út af mygluðum leikskóla. Strákurinn minn beið í næstum þrjú ár eftir leikskólaplássi og á einu ári mun hann vera í þremur byggingum. Okkar saga er ein af fjölmörgum þar sem við sjáum kerfið bregst íbúum. Við verðum að forgangsraða grunnþjónustunni og setja hana fremst.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Ég myndi finna mér góðan reit í Borgarfirði, fjarri ys og þys og rækta mínar rófur og kartöflur.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Meistarinn og margarítan.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Ég myndi byrja á því að skera niður kostnað við borgarfulltrúa, sem er í dag um 700 milljónir á ári. Náum honum niður um 100 milljónir.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Ég myndi setja þessar 100 milljónir í viðhald á skólabyggingum.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Viðsnúningur í borginni.“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Hringja.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Excel er ekki mitt uppáhaldsforrit! En þá er nú dýrmætt að hafa Róbert í öðru sæti.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Dáleiðslu!“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Það liggur fyrir að næsta borgarstjórn þarf að taka margar erfiðar en löngu tímabærar ákvarðanir. Fyrsta umdeilda ákvörðunin verður sú að starfsfólk borgarinnar þarf að fá samþykki borgarráðs ef það ætlar erlendis á vegum Reykjavíkur.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Ég spurði hana hver væri verðmætasta eign Reykjavíkur - það er Orkuveitan sem við ætlum ekki að selja.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Kjósendur ráða ferðinni og pólitíkinni ber að vinna með lýðræðislega niðurstöðu. Viðreisn hugsar allt út frá málefnum og við stöndum fyrir góða meðferð á skattpeningum, forgangsröðun nauðsynja og að byggja borg fyrir framtíðina. Við göngum óbundin til kosninga en gefum aldrei afslátt af því að standa með mannréttindum.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Ég geri reglulega mistök, hef til dæmis gert það í beinni útsendingu frammi fyrir alþjóð. En þá gildir að biðjast afsökunar og taka ábyrgð sem mér finnst að kjörnir fulltrúar megi tileinka sér.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Allt það sem skapar hér iðandi mannlíf, söfn, veitingastaðir, sundlaugar, kaffihús, fjölmenning og fjölbreytni. Borgin á að hlúa að þessari stemningu og styðja við frumkvæði fólks, hvort sem það er að opna bakarí, halda götuhátíð eða skapa nýja upplifun í hverfunum.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Í dag var það grískt jógúrt með rjóma.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Hvernig borgarstjórn hefur farið með peninga Reykvíkinga, þanið kerfið út og gleymt kjarnahlutverki sínu.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Gera rekstur borgarinnar sjálfbæran og að við njótum stærðarhagkvæmni í allri þjónustu sem langstærsta sveitarfélagið. Gera við lykilinnviði í hverfunum sem hafa drabbast niður, gera borgina grænni með meiri gróðri og skella upp einum mega næs leikvelli sem er á pari við flotta róló-a í borgum í löndum í kringum okkur.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Reykjavík með Sykur.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Ein af stóru mistökum borgarstjórnar er að hætta að hlusta á þarfir borgarbúa og þar af leiðandi misst traust þeirra.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Bjössington! Ég var svo heilluð af borginni Washington að vinkonur mínar byrjuðu að kalla mig Bjössington á degi tvö í þeirri ferð.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Snúa umferðarteppunum við, snúa traustinu við, snúa skólamálum við - og setja þau í forgang. Og lengja opnunartíma sundlauga.“