Cathrine Frederiksen flutti til Íslands fyrir um fimm árum. Eftir aðeins fjóra mánuði var hún komin með nýja vinnu, nýtt heimili og nýjan kærasta. Hún segir það algjöran draum að flytja til Íslands og lærði íslensku áður en hún flutti hingað. Hún hefur sérhæft sig í samfélagsmiðlum og starfar fyrir Digido.
Fólk gæti kannast við hana af samfélagsmiðlum Inspired by Iceland þar sem hún kynnir landið fyrir ferðamönnum. Hún segir samfélagsmiðla í stöðugri þróun og að það sem virkaði fyrir ári virki ekki endilega í dag.
„Núna sjáum við að myndasyrpur [e. carousel] eru nýjasta þróunin. Það er í raun vinsælasta formið og er í mikilli uppsveiflu á TikTok og Instagram.“
Hver er helsti munurinn á „reel“ og myndasyrpu?
„Reels eru í raun bara stutt myndbönd, á TikTok köllum við þau bara TikToks eða myndbönd. Reels eru stuttu myndböndin sem hafa verið ríkjandi form undanfarin ár,“ segir hún og að myndasyrpurnar hafi í raun komið á undan og séu þannig að verða vinsælar aftur.
Á Instagram hafi fólk fyrst aðeins getað sett inn eina mynd í einu en svo síðar hafi það getað sett margar í eina færslu.
„Myndbönd urðu gríðarlega vinsæl og það er áhugavert að við sjáum núna eins konar hringrás aftur yfir í myndasyrpur. Ég hvet í raun til blöndu af mismunandi formum og almennt bara til að nota alla þá eiginleika sem miðlarnir bjóða upp á. Þeir eru allir til staðar af ástæðu og þeir vilja virkilega að fólk leiki sér með þá.“
Í tengslum við samfélagsmiðla er mikið talað um skerta athygli eða minni athygli. Cathrine segir það beint tengjast vinsældum myndasyrpanna. Hún segir að sem sérfræðingur spái hún til dæmis mikið í því hversu miklum tíma fólk ver í að horfa á myndband eða skoða myndasyrpu.
„Ef þú ert með frábæra myndasyrpu þar sem þú blandar saman fallegum eða áhugaverðum myndum með þekkingu, fræðslu, texta eða staðreyndum eða einhverju áhugaverðu sem fangar athyglina og dregur þig inn, þá ertu allt í einu, í stað þess að skruna, skruna, skruna, farin að eyða mun meiri tíma í eina færslu, myndasyrpu þar sem þú flettir í gegnum kannski fimm, sjö eða tíu myndir.“
Hún segir þó klárlega hámark á því hversu margar myndirnar megi vera.
„Tuttugu myndir er algjört hámark, ef þú færð fólk til að fara í gegnum fyrstu þrjár eða fimm þá er þér að ganga mjög vel.“
Hún segir að sama skapi megi ekki vera of mikið af upplýsingum á hverri mynd er glæru.
„Það ætti bara að vera ein setning á hverri mynd eða glæru, annars áttu í hættu á að missa fólk.“
Ég sé mikið af fólki deila myndum eða stuttum vídjóum og benda svo á langan texta að neðan. Virkar þetta?
„Þetta virkar reyndar vel fyrir suma, með myndböndum sérstaklega. Ég hef prófað þetta sjálf líka, þar sem þú ert með mjög, mjög stutt myndband, kannski 3–5 sekúndur, og það lætur myndbandið næstum líta út eins og „boomerang“ sem voru einu sinni mjög vinsæl. Þá ertu með myndbandið sem „boomerang“, smá texta og svo leiðir þú fólk yfir í myndatextann. Þegar fólk gerir þetta bara með einni mynd og vísar svo í myndatextann þá er það satt að segja eitthvað sem fer í taugarnar á mér og ég sé það ekki skila miklum árangri fyrir neinn, en það er áhugavert að það virðist virka vel ef þú gerir þetta með myndbandi.“
Hún segir samfélagsmiðla líka hafa breyst tiltölulega mikið síðustu ár með tilliti til þess til hvers þeir eru.
„Ef við förum 10 ár aftur í tímann var Instagram ekki einu sinni með auglýsingar. Þá voru samfélagsmiðlar bara fyrir vörumerkjavitund, þar sem fólk rakst á þig og varð forvitið um vörumerkið þitt eða fyrirtækið þitt, en ekkert annað. Núna erum við með yngri kynslóðir sem fara í gegnum allt ferlið og versla á Instagram. Þau yfirgefa aldrei appið, sem er gríðarlega áhugavert.“
Þetta sé eitthvað sem sé mikið rætt í hennar fagi.
„Ég sé mörg stór fyrirtæki, og einnig smærri frumkvöðla, sem líta enn á samfélagsmiðla eins og búðarglugga þar sem við sýnum eitthvað og þau eru að missa af tækifærum vegna þess að þau draga fólk ekki inn. Þau halda sig við afþreyingar- eða hrifningarþáttinn en fara ekki lengra í að fræða fólk, að afhenda þeim gagnlegt efni og forðast að vera í of mikilli sölu. Þarna missa þau af tækifærum því þau rugla því saman að vera í sölu og að vera hjálpleg.“
Hún segir ekkert meira pirrandi en að vera að skruna á samfélagsmiðlum, rekast á eitthvað áhugavert og geta svo ekki fundið ítarlegri upplýsingar.
„Þessar upplýsingar eru oft söluupplýsingar. Þær varða hagnýta þætti eins og: Hvenær er þetta fáanlegt? Er þetta árstíðabundin vara sem ég er að skoða? Hvernig get ég bókað þetta? Hvað kostar þetta? Allir þessir þættir sem auðvitað skipta máli í sölu eru faldir eða ekki á samfélagsmiðlum því þau vilja ekki líta út fyrir að vera í of mikilli sölu, en það eru stór mistök því þetta eru í raun bara gagnlegar upplýsingar fyrir neytendur.“
Cathrine er sjálf búin að setja sig í aðalhlutverk á samfélagsmiðlum Inspired by Iceland. Hún segir samfélagsmiðlana áður hafa verið með of mikla áherslu á bara ljósmyndir og það hafi vantað mannlegan vinkil.
„Það var ekkert að umfjöllunarefnunum eða myndtextunum sem voru skrifaðir. Þetta voru allt gagnlegar upplýsingar, áhugavert efni, en það var ekkert fólk þarna og það verður sífellt mikilvægara vegna gervigreindar. Fólk vill fylgjast með fólki. Það er svo mikilvægt þegar við förum á samfélagsmiðla að við munum að samfélagsmiðlar eru félagslegir.“
Fólk vilji ekki sjá eitthvað sem sé framleitt í tölvu eða af gervigreind, sem tengist líka því að efnið megi í raun ekki vera of fullkomið.
„Ef það er eitthvað sem gervigreind gerir illa þá er það að gera smávægilega galla. Og fólk gerir smávægilega galla. Og gallarnir eru besti parturinn en líka það sem stöðvar marga í að búa til sitt eigið efni. Vegna þess að þeir eru hræddir við að koma fram fyrir myndavél eða þeir eru hræddir við að tala inn á myndböndin sjálfir vegna þess að enskan þeirra er ekki fullkomin. En gallarnir, hikstarnir og hlutirnir sem okkur líkar ekki við okkur sjálf, smáu mistökin sem við gerum, þetta eru í raun hlutir sem mörgum öðrum munu finnast heillandi og laðast að. Svo það er svo mikilvægt að vera mannlegur.“
Það sé þannig of mikil ofhugsun í gangi á samfélagsmiðlum.
„Oft hefðir þú getað notað síðasta klukkutímann eða svo sem þú eyddir í færslu í eitthvað annað, því hún var líklega þegar nógu góð til að birta. Svo ég segi fólki alltaf að prófa sig bara áfram.“
Hún telur þetta tengjast egói meira en nokkru öðru.
„Flestir á Instagram eru bara venjulegt fólk sem er bara að fylgjast með öðru fólki, en svo fara þau í frí og vilja birta færslu. Ég er viss um að þú þekkir þetta sjálf, að eyða miklum tíma í að velja hverjar af tíu myndum sem þú tókst eru bestar. Þú eyðir líklega mun meiri tíma en þú þarft, og ég held að það sé bara egó.“
Hún hefur búið á Íslandi í um fimm ár og flutti hingað eftir að hafa verið að ferðast um heiminn.
„Ég var alltaf að ferðast um allan heim en eftir að ég heimsótti Ísland þá hef ég í rauninni aldrei heimsótt neitt annað land aftur. Ég er frá Kaupmannahöfn og áður en ég kom hingað vann ég í tískuiðnaðinum sem markaðsstjóri í tólf ár. Fjölskylda mín á stórt herrafatafyrirtæki í Kaupmannahöfn og ég lærði mikið af því, en mig langaði til að vera meira í náttúrunni og gera hluti þar sem maður brosir meira, því í tískuheiminum fannst mér þetta alltaf snúast um að vera kúl og líta vel út.“
Hana dreymdi að vinna meira með reynslu fólks og að ferðast meira. Það hafi gert hana hamingjusama.
„Mig langaði virkilega að færa mig yfir í eitthvað sem snerist meira um hvað gerir mann hamingjusaman og veitir manni lífsfyllingu. Eftir að hafa ferðast mörgum sinnum til Íslands og bara verið ein á ferðalagi með bakpokann minn ákvað ég að það væri kominn tími til að taka árs frí frá tískuheiminum. Þannig að ég sparaði mikið af peningum á meðan Covid-19 stóð og kom hingað. Planið var bara að ferðast og vera á Íslandi, bara vera í náttúrunni í eitt ár, og svo meta stöðuna.“
Það hafi þó breyst fljótt.
„Svo, auðvitað, hitti ég núverandi unnusta minn. Ég kom því til Íslands vegna náttúrunnar en er hér enn vegna ástarinnar.“
Cathrine og unnusti hennar stefna á að gifta sig í sumar. Hún hitti hann eftir að hafa ferðast um landið í tvo mánuði og ákvað svo að kanna möguleikann á að flytja hingað. Hún sótti því um vinnu á nokkrum stöðum, til dæmis hjá Guide to Iceland,
„Ég fór í viðtal hjá þeim og fékk tölvupóst um tveimur tímum síðar með atvinnutilboði. Þannig gekk þetta allt einhvern veginn upp. Þetta var í raun ótrúlegt. Á fjórum mánuðum hafði ég kynnst nýjum manni, fengið nýja vinnu og flutt til nýs lands. Það var alveg brjálað og mikil breyting.“
„Maturinn er frábær, náttúran er sú besta í heiminum og fólkið er dásamlegt og menningin líka. Ég elska tungumálið og lærði íslensku áður en ég flutti hingað.“
Eftir að hafa komið hingað í fyrsta sinn skráði hún sig í kvöldskóla í Kaupmannahöfn til að læra íslensku.
„Ég heillaðist svo af íslensku því fyrir mér sem Dana hljómaði það eins og fólk væri annaðhvort blindfullt eða talaði aftur á bak. Það hljómaði samt eins og ég ætti að geta skilið tungumálið en ég bara gat það ekki, þannig ég skráði mig á kvöldnámskeið einu sinni í viku í Kaupmannahöfn.“
Aðrir á námskeiðinu voru að læra íslensku vegna uppruna eða maka.
„Svo ég var alltaf dálítið skrítna stelpan í kennslustofunni og ég sagði alltaf að ég elskaði Ísland og þau voru bara: þú ert brjáluð. Þú ert að eyða tíma þínum í að læra þetta tungumál sem þú getur bara talað við 280.000 manns. En það kom sér svo sannarlega vel.“
Henni hafi alltaf verið tekið svo vel á ferðalögunum þegar hún talaði á íslensku við fólk sem hún hitti.
„Íslendingar eru bara svo frábærir og gestrisnir þegar maður sýnir menningu þeirra áhuga. Þegar maður reynir að tala íslensku, þegar maður sýnir menningunni áhuga, það er bara svo mikill gleðigjafi og það hvatti mig alltaf mikið til að halda áfram. Ég er fegin að ég gerði það. Þessir kvöldtímar voru ekki til einskis,“ segir hún kímin.