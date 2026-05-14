Oddvitaáskorunin: Vopnið á Skaganum

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Sigurður Vopni Vatnsdal er oddviti Samfylkingarinnar á Akranesi.
Ég heiti Sigurður Vopni, alltaf kallaður Vopni og er 29 ára. Sambýliskona mín heitir Ragna Dís Sveinbjörnsdóttir og saman eigum við einn 6 mánaða dreng. Ég hef gaman af ferðalögum innanlands og utan, skotveiði og smíðavinnu (ef ég hef einhvern til þess að leiðbeina mér í smíðinni). Ég brenn fyrir velferðarsamfélagi sem byggir á sterku atvinnulífi. Samfélag þar sem samkennd, sanngirni og framtíðarsýn eru okkar gildi. Þar sem barnafjölskyldur finna stuðning, eldra fólk nýtur virðingar og íþróttalífið blómstrar. Ég vill að Akranes sé bær þar sem við stöndum saman og finnum lausnir í samtali við hvert annað.
Við í Samfylkingunni á Akranesi viljum að fjölskyldan sé númer eitt. Með því að setja á 100% systkinaafslátt á leikskólum og hækka frístundastyrk fyrir öll börn. Að eldra fólk fái þjónustu sem uppfyllir þarfir hvers og eins og bæta þjónustu fyrir fatlað fólk. Vera með heildstæða sýn á öllum íþróttamannvirkjum bæjarins og tryggja markvisst viðhald, skýra forgangsröðun og góða aðstöðu til framtíðar.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Ég elska Akranes, ef ég mætti ekki búa þar myndi ég velja Hvalfjarðarsveit og þá rétt fyrir utan Akranes.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Ég er alltaf með minnisbók á mér, einmitt núna er hún uppáhalds því það kemur sér mjög vel í að punkta niður það sem íbúum finnst þurfa að bæta í bænum okkar.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Ég myndi byrja á toppnum og þá reyna tryggja að hver króna nýtist á sem bestan hátt í þjónustu við íbúa og tryggja að niðurskurðurinn komi ekki niður á velferðarmálum.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Það færi í beinan stuðning við barnafjölskyldur og eldra fólk. Til dæmis í gegnum tómstunda- og íþróttastarf.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Vopnið á Skaganum? Svona tenging við nafnið..“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Alltaf hringja ef þú vilt svar innan 24 tíma og ég er líka alltaf til í spjall.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Ég vill leyfa hvalveiðar, það eru ekki öll þar í Samfylkingunni en við erum samt ágætur hópur.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Ég væri til í að vera sérfræðingur í að fara snemma að sofa á kvöldin.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Setja meira fjármagn í leikskóla, með það að markmiði að minnka áreiti og álag bæði á börn og starfsfólk. Það eru nefnilega ekki allir sammála um að setja aukið fjármagn í leikskólana okkar.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Ég var að dæma firmakeppni hjá hestamannafélaginu Dreyri, ég leitaði á náðir gervigreindarinnar þess að fá smá upplýsingar um það, en þetta var frumraun mín í því að dæma á hestamóti og ég viðurkenni að ég veit ekki mikið um hesta.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Við í Samfylkingu á Akranesi erum spennt að sjá hvað kemur upp úr kössunum og munum setja hagsmuni íbúa númer eitt, tvö og þrjú.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Þau eru nú alveg nokkur, en það mikilvæga við mistök er að læra af þeim. Ég hefði viljað fara í iðnnám, en það er ekki of seint!“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Akranes er með framúrskarandi skóla á öllum skólastigum og öflugt íþróttasamfélag. Mér finnst við best í þeim efnum. Og svo auðvitað göturnar líka…Djók.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Í morgun var það bara heiðarlegt svart kaffi“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Stjórnsýslan getur verið flókin og hlutir mega gerast hraðar. Þetta er fyrst og fremst þjónusta til íbúa og fyrirtækja.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Að hækka frístundastyrk fyrir öll börn, 100% systkinaafslátt á leikskólum og að við tökum fyrstu skrefin að tryggri fjármögnun leikskólastigsins og lögfestingu á rétti barna til leikskólavistar með ríkinu.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Einmitt núna er mest spilaða lagið á mínu heimili Maístjarnan með Hafdís Huld, en litli 6 mánaða gaurinn minn sofnar alltaf yfir því.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Það mætti horfa meira á það sem hefur áhrif á daglegt líf íbúa. Það þarf að gera betur í málefnum fatlaðra á Akranesi, við þurfum að setja meira fjármagn í göturnar og umferðaröryggi, bæta aðgengi fólks með skerta hreyfigetu að mannvirkjum og leggja áherslu á gatnakerfi og göngustíga sem virka fyrir öll.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Ég heiti Sigurður Vopni, en er alltaf kallaður Vopni. Það kemur fyrir að fólk kalli mig Vopnið.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Að lækka kostnað barnafjölskyldna, Það er mikilvægt að við sem bjóðum okkur fram í þjónustu við íbúa tökum okkar loforðum alvarlega og það ætlum við í Samfylkingunni að gera“