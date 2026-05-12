Ísraelar, Svíar og Finnar eru meðal þjóða sem komust áfram í úrslit Eurovision, söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Fyrri undanúrslitin voru haldin í kvöld.
Fyrra undanúrslitakvöld Eurovision var í kvöld og stigu framlög fimmtán þjóða á svið í kvöld. Aðrar fimmtán þjóðir keppa næsta fimmtudag en það eru til dæmis Frakkar, Ástralir og Danir. Úrslitin eru síðan á laugardagskvöld.
Þeir sem komust áfram í úrslitin:
Grikkland: Akylas með lagið Ferto
Finnland: Linda Lampenius og Pete Parokkonen með lagið Liekinheitin
Belgía: ESSYLA með lagið Dancing on the Ice
Svíþjóð: FELICIA með lagið My System
Moldóva: Satoshi með lagið Viva, Moldova!
Ísrael: Noam Bettan með lagið Michelle
Serbía: LAVINA með lagið Kraj Mene
Króatía: LELEK með lagið Andromeda
Litháen: Lion Ceccah með lagið Sólo Quiero Más
Pólland: ALICJA með lagið Pray
Fimm þjóðir komust ekki áfram í úrslitin, Portúgal, Georgía, Svartfjallaland, Eistland og San Marínó.
Ríkisútvarpið ákvað að Ísland myndi ekki taka þátt í Eurovision í ár til að mótmæla þátttöku Ísraela. Þátttaka þeirra hefur vakið deilur síðan stjórnvöld þar í landi hófu umfangsmikla hernaðaraðgerð á Gasa í október 2023. Írland, Holland, Slóvenía og Spánn sniðganga einnig viðburðinn.
Úrslitakvöldið verður sýnt á Rúv 2 vegna kosningavöku sveitarstjórnarkosninganna.