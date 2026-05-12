Þau komust á­fram í úr­slit Euro­vision

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Akylas keppir fyrir hönd Grikkja í Eurovision en atriðið komst áfram í úrslitin.
Ísraelar, Svíar og Finnar eru meðal þjóða sem komust áfram í úrslit Eurovision, söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Fyrri undanúrslitin voru haldin í kvöld.

Fyrra undanúrslitakvöld Eurovision var í kvöld og stigu framlög fimmtán þjóða á svið í kvöld. Aðrar fimmtán þjóðir keppa næsta fimmtudag en það eru til dæmis Frakkar, Ástralir og Danir. Úrslitin eru síðan á laugardagskvöld.

Þeir sem komust áfram í úrslitin:

Grikkland: Akylas með lagið Ferto

Finnland: Linda Lampenius og Pete Parokkonen með lagið Liekinheitin

Belgía: ESSYLA með lagið Dancing on the Ice

Svíþjóð: FELICIA með lagið My System

Moldóva: Satoshi með lagið Viva, Moldova!

Ísrael: Noam Bettan með lagið Michelle

Serbía: LAVINA með lagið Kraj Mene

Króatía: LELEK með lagið Andromeda

Litháen: Lion Ceccah með lagið Sólo Quiero Más

Pólland: ALICJA með lagið Pray

Fimm þjóðir komust ekki áfram í úrslitin, Portúgal, Georgía, Svartfjallaland, Eistland og San Marínó. 

Fimm þjóðir taka ekki þátt

Ríkisútvarpið ákvað að Ísland myndi ekki taka þátt í Eurovision í ár til að mótmæla þátttöku Ísraela. Þátttaka þeirra hefur vakið deilur síðan stjórnvöld þar í landi hófu umfangsmikla hernaðaraðgerð á Gasa í október 2023. Írland, Holland, Slóvenía og Spánn sniðganga einnig viðburðinn.

Úrslitakvöldið verður sýnt á Rúv 2 vegna kosningavöku sveitarstjórnarkosninganna.

Eurovision Eurovision 2026 Átök í Ísrael og Palestínu Ísrael Palestína Austurríki Tónlist


