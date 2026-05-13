Pétur Marteinsson oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík segir söguna af Social Pete og heimsóknum sínum til Eiðs Smára í London sanna. Sagan sé þó eilítið öðruvísi en oft hefur komið fram.
Pétur ræddi sannleiksgildi sögunnar um gælunafnið í nýjasta þætti skemmtiþáttarins Af vængjum fram, þangað sem frambjóðendur til borgarstjórnar mæta og gæða sér á eldsterkum kjúklingavængjum milli þess sem þeir svara krefjandi spurningum oft á léttari nótum. Þangað mætti hann ásamt Einari Þorsteinssyni oddvita Framsóknar í Reykjavík.
Ýmsir hafa heyrt söguna af Pétri og árum hans í knattspyrnunni í Englandi. Var þáttastjórnandi grátbeðinn um að spyrja Pétur nánar út í málið í aðdraganda þáttarins.
Sagan segir að Eiður Smári hafi farið út á lífið með John Terry og Frank Lampard fótboltamönnum í London, Eiður tók félaga sinn Pétur Marteinsson með. Var þar margt skrafað en Pétur vildi helst bara tala um borgarskipulagsmál. Nokkru síðar spiluðu Íslendingar landsleik við Englendinga og mættust þá félagarnir í leikmannagöngunum. Terry og Lampard göptu af undrun þegar þeir sáu Pétur og kölluðu: Social-Pete! Þeir höfðu þá enga hugmynd um að Pétur væri knattspyrnumaður.
Pétur, er þetta sönn saga?
„Hún er sönn. En hún er öðruvísi. Þegar ég var að spila með Stoke City þá var ég meiddur basically allan tímann og Eiður að spila með Chelsea, þannig ég fór oft um helgar niður í Chelsea. Og ef ég var ekki hjá Eiði þá var það Sveppi.“
Þegar þarna var komið í þættinum fór sterk sósan að bíta í Pétur sem varð að gera hlé á máli sínu.
„Ég hef aldrei sagt þessa sögu opinberlega sjálfur og hún er bara urban myth. Ég ætla bara að leyfa henni að vera þannig. En hún er ekki ósönn. Social-Democrat Pete.“
