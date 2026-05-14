Oddvitaáskorunin: Of margir Liverpool-aðdáendur á listanum

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Svavar Grétarsson er oddviti Samfylkingarinnar og óháðra í Suðurnesjabæ.
Ég heiti Svavar Grétarsson og er 41 árs. Ég er fæddur og uppalin Sandgerðismegin í Suðurnesjabæ. Ég er giftur Helenu Ástu Hreiðarsdóttur og eigum við saman 3 börn, Sesselju Ástu, Heiðdísi Svölu og Hafþór Orra. Ég starfa sem Flotastjóri hjá Enterprise bílaleigu og hef í gegnum árin verið virkur í samfélagsmálum hér í bænum. Ég hef setið sem varabæjarfulltrúi og tekið þátt í nefndarstörfum, nú síðast sem formaður íþrótta og tómstundaráðs. Ég hef einnig verið virkur í björgunarsveitarstarfi og setið í stjórn þar, sem hefur kennt mér mikilvægi samvinnu, ábyrgðar og þess að fólk standi saman þegar á reynir. Ég brenn fyrir því að leggja mitt af mörkum til samfélagsins og vinna að jákvæðri þróun bæjarins okkar. Í frítímanum mínum er ég svo forfallinn golfari og nýt þess að verja tíma með fólkinu mínu.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Á Akranesi, er ættaður þaðan og finnst alltaf jafn gott að koma á Skagann.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Ég er lítill lestrarhestur svo ég get ekki nefnt neina sérstaka bók.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Ef það þyrfti að skera niður myndi ég líklega fyrst horfa á framkvæmdir sem gætu beðið aðeins frekar en að skera niður grunnþjónustu við íbúa. Áherslan yrði alltaf að verja lögbundna þjónustu, velferðar, mennta og íþróttastarf eins og kostur er. En sem betur fer er Suðurnesjabær nokkuð vel rekinn og ég tel mikilvægara að horfa í leiðir til að auka tekjur sveitarfélagsins heldur en að fara í niðurskurð.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Þær færu í börnin okkar og eldri borgara. Gjaldskrár, íþrótta- og tómstundamál og félagsstarf.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Bíddu aðeins ég er í símanum”
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Hringja ekki spurning miklu skilvirkara og fljótlegra.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Ég held með Manchester United það eru allt of margir Liverpool aðdáendur á listanum okkar.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Ég væri til í að geta multitaskað, er hræðilegur í því. Einnig væri ég mikið til í að kunna á gítar.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Staðsetning gervigrasvallar.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Að finna bestu uppskriftina af íslenskri kjötsúpu.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Við erum opin fyrir samtali við alla flokka eftir kosningar. Málefnin koma til með að skipta lang mestu máli.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Að hafa ekki klárað meira nám, fannst það svo leiðinlegt þá en galið í dag að hafa ekki klárað meira.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Allt skólastarf í sveitafélaginu er frábært, hér býr gott og kraftmikið fólk, náttúran skemmtileg og tækifæri í nánast hverju horni. Hér eru einnig frábær íþróttafélög og félagasamtök.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Ískaldur Nocco limon.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Aðallega hægagangur. Við þurfum að ganga hratt og örugglega í verkefnin, þurfum samt að vanda vel til verka og við þurfum að auka samskipti á milli stjórnenda og bæjarfulltrúa.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Mér finnst raunhæft að við getum byggt upp samheldið samfélag, samfélag sem hugar vel að íbúum og það er mjög mikilvægt að við setjum kraft í uppbyggingu innviða“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Creep með Radiohead“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveit
arfélagi undanfarin ár?
„Mistökin síðustu ár hafa kannski helst falist í því að ákveðin mikilvæg verkefni hafa dregist of lengi, meðal annars uppbygging íþróttaaðstöðu sem nú er orðið tímabært að ráðast í af fullum krafti. Einnig teljum við að leggja hefði mátt meiri áherslu á „litlu“ málin sem skipta íbúa miklu í daglegu lífi, eins og leikvelli, útivistarsvæði, fegrun bæjarins og gott viðhald á sameiginlegum eignum sveitarfélagsins, til dæmis Samkomuhúsunum.“
Við sjáum líka tækifæri í því að efla enn frekar jákvæða ímynd sveitarfélagsins, styrkja tenginguna milli byggðakjarnanna og skapa skýrari miðpunkt fyrir samfélagið allt.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Heima hjá mér er ég ansi oft kallaður Símon, á það víst til að vera ansi mikið í símanum“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Við ætlum í markvissa vinnu við að lækka álögur á íbúa
Við ætlum að tryggja barnafjölskyldum lægri leikskólagjöld
Við ætlum að hlúa vel að eldri borgurunum okkar
Við ætlum að fjárfesta í íþrótta og tómstundamálum barna og ungmenna
Við ætlum að tryggja að Suðurnesjabær verði framúrskarandi velferðarsamfélag
Við ætlum að halda áfram að byggja upp frábæran Suðurnesjabæ
Við ætlum að fara yfir skipulagsmálin betur með sameiningu sveitarfélagsins sem leiðarljós.“