Erna Mist Yamagata myndlistarkona og Þorleifur Örn Arnarsson leikstjóri eiga von á öðru barni sínu saman. Fyrir eiga þau dótturina Þórhildi Nótt sem fæddist í janúar 2025.
Greint var frá því að Erna Mist og Þorleifur Örn væru nýtt par í upphafi árs 2024 en þá vakti helst athygli tuttugu ára aldursmunurinn milli þeirra, Þorleifur er 78-módel en Erna 98-módel.
Margt hefur gerst í lífi parsins síðan þá, þau keyptu sér saman hæð í Vesturbænum og eignuðust dóttur í byrjun árs 2025. Í millitíðinni unnu þau saman að leiksýningunni Ketti á heitu blikkþaki sem var frumsýnd í Borgarleikhúsinu í lok árs 2024, Þorleifur leikstýrði sýningunni og Erna gerði leikmynd og búninga.
Síðan þá hefur parið verið mikið erlendis þar sem Erna hefur haldið myndlistarsýningu í Peking og Þorleifur leikstýrt Tristan og Ísold eftir Wagner í Bæjaralandi og Macbeth í Vínarborg. Parið er núna statt í Zürich í Sviss þar sem Þorleifur frumsýnir óperuna Tannhäuser eftir Wagner þann 21. júní næstkomandi.
En það er ekki það eina sem er um að vera hjá parinu seinni hluta júnímánaðar. Erna Mist birti lágstemmda bumbumynd af sér á Intagram-hringrás sinni í gærkvöldi og skrifaði við hana: „Rúmur mánuður í lítinn herramann.“
Það virðist því strákur munu bætast í hópinn og fjölskyldan verða að svokallaðri vísitölufjölskyldu.